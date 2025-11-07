प्रथम चरण में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा, ऋतुराज सिन्हा ने कहा- जनता ने सुपड़ा साफ किया

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं मगध व शाहाबाद क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी ऋतुराज सिन्हा ने प्रथम चरण के मतदान के बाद एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर वर्ग के मतदाताओं ने एनडीए पर भरोसा जताया। महिला, किसान, युवा और बुजुर्ग – सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास करते हुए एनडीए को वोट दिया।

ऋतुराज ने कहा कि पहले चरण के मतदान ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार, गुंडाराज, जंगलराज और अपहरणराज जैसी समस्याओं के लिए बिहार में कोई स्थान नहीं है। जनता ने अपने मत से ऐसे तत्वों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया। उनका यह भी मानना है कि बिहार की जनता ने दो तिहाई से भी अधिक बहुमत के साथ एनडीए सरकार को समर्थन दिया है, जिससे राज्य में स्थायी और मजबूत सरकार का मार्ग प्रशस्त होगा।