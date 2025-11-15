आधी आबादी का पूरा साथ: NDA की 24 'देवियां' जीतीं, महागठबंधन को मिली मायूसी

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। इस बार कुल 26 महिलाएं विजयी रही हैं, जिनमें 24 अकेले एनडीए से हैं। महागठबंधन के हिस्से में मात्र दो महिलाओं की जीत है। दरअसल, महिलाओं तक पहुंचने का एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड मात्र इस बार के चुनाव तक ही सीमित नहीं है।

नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों में 50 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को मतदाताओं का एक वर्ग बना दिया है। उनकी सरकार ने आधी आबादी के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिलें, जीविका और आजीविका-आधारित स्वयं सहायता समूह योजना और शराबबंदी आदि प्रमुख रहीं। इन सभी ने महिला मतदाताओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस बार स्व-रोजगार के लिए एकमुश्त 10 हजार नकदी ने एनडीए के प्रति महिलाओं को और प्रतिबद्ध कर दिया। प्रतिफल में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में नौ प्रतिशत अधिक मतदान किया। उस मतदान का परिणाम अब सार्वजनिक हो चुका है।