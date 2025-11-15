आधी आबादी का पूरा साथ: NDA की 24 'देवियां' जीतीं, महागठबंधन को मिली मायूसी
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल किया। एनडीए की 24 महिला उम्मीदवार विजयी रहीं, जबकि महागठबंधन को निराशा मिली। इस परिणाम से पता चलता है कि बिहार की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और उन्हें आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। इस बार कुल 26 महिलाएं विजयी रही हैं, जिनमें 24 अकेले एनडीए से हैं। महागठबंधन के हिस्से में मात्र दो महिलाओं की जीत है। दरअसल, महिलाओं तक पहुंचने का एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड मात्र इस बार के चुनाव तक ही सीमित नहीं है।
नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों में 50 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को मतदाताओं का एक वर्ग बना दिया है।
उनकी सरकार ने आधी आबादी के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिनमें स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिलें, जीविका और आजीविका-आधारित स्वयं सहायता समूह योजना और शराबबंदी आदि प्रमुख रहीं। इन सभी ने महिला मतदाताओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस बार स्व-रोजगार के लिए एकमुश्त 10 हजार नकदी ने एनडीए के प्रति महिलाओं को और प्रतिबद्ध कर दिया। प्रतिफल में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में नौ प्रतिशत अधिक मतदान किया। उस मतदान का परिणाम अब सार्वजनिक हो चुका है।
2025 में अब तक 14 महिला प्रत्याशी जीतीं, 12 आगे
इन्हें मिली जीत
भाजपा : अलीनगर से मैथिली ठाकुर, औरैया से रमा निषाद, बेतिया से रेणु देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, मोहनियां से संगीता कुमारी, नरपतगंज से देवंती यादव, परिहार से गायत्री देवी, प्राणपुर से नीशा देवी
जदयू : बाबूबरही से मीना कुमारी, बेलागंज से मनोरमा देवी, गायघाट से कोमल सिंह, केसरिया से शालिनी मिश्रा, फुलपरास से शीला कुमारी, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी, नवादा से विभा देवी, शिवहर से श्वेता गुप्ता, त्रिवेणीगंज से सोनम रानी
लोजपा-रामविलास : गोविंदपुर से विनिता मेहता, बलरामपुर से संगीता देवी, बोचहां से बेबी कुमारी
हम : इमामगंज से दीपा कुमारी, बाराचट्टी से ज्योति देवी
रालोमो : सासाराम से स्नेहलता
राजद : परसा से करिश्मा, वारिसलीगंज से अनिता
2020 में दलवार महिला विधायक
भाजपा से नौ, जदयू से छह, राजद से सात, कांग्रेस से दो, हम से एक, वीआईपी से एक
