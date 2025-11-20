सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण में NDA के दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा, आज 19 चार्टर्ड प्लेन से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे नेता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले पटना एयरपोर्ट पर वीवीआईपी नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई वरिष्ठ नेता आज 19 चार्टर्ड विमानों से पटना पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे बिहार में शपथ ग्रहण समारोह का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यह समारोह राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय होगा।
जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना एयरपोर्ट पर वीवीआईपी आवाजाही तेज हो गई है। बुधवार रात से चार्टर्ड विमानों का पटना में लैंडिंग सिलसिला लगातार जारी है।
बुधवार देर रात तक कुल चार चार्टर्ड प्लेन पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जिनसे कई बड़े मुख्यमंत्री और मंत्री उतरे। चार्टर्ड विमान से गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अलग-अलग विमानों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा मंत्री एकनाथ शिंदे पटना पहुंचे।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, गुरुवार का दिन और भी व्यस्त रहने वाला है। सुबह से दोपहर एक बजे तक कुल 19 चार्टर्ड प्लेन पटना में उतरने वाले हैं। इनमें भाजपा शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और एनडीए के अन्य कद्दावर नेताओं का आगमन प्रस्तावित है।
एयरपोर्ट प्रशासन ने चार्टर्ड विमानों की विस्तृत शेड्यूलिंग सूची एटीसी को सौंप दी है ताकि विमानों की सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके। बढ़ती वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है।
एयरपोर्ट के अराइवल और डिपार्चर दोनों सेक्शन में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वीवीआईपी लाउंज के बाहर डाग स्क्वाड की भी तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हर आने वाले विमान और यात्रियों की गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।
शपथ ग्रहण समारोह के कारण पटना एयरपोर्ट इन दिनों हाई अलर्ट पर है और गुरुवार को वीवीआइपी मूवमेंट का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है।
