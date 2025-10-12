Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NDA Seat Sharing: बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, NDA की सीट शेयरिंग का होगा एलान

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:48 AM (IST)

    गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने बिहार चुनावों पर सहयोगी दलों के साथ बैठक की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा जल्द होगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। जदयू और भाजपा के बीच सीटों का संभावित समीकरण भी सामने आया है। लोजपा (आरवी) ने चिराग पासवान को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटलडेस्क, पटना। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने शनिवार को आगामी बिहार चुनावों पर पार्टी नेताओं और सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की, जिसमें भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल ने संकेत दिया कि NDA सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की घोषणा रविवार तक की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा

     समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के जरिए बताया है कि जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी (यू)और एलजेपी (रामविलास)के साथ सीट बंटवारे के फार्मूले को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि अन्य दो सहयोगियों - हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) सुप्रीमोजीतन राम लाम मांझी, जो एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ चर्चा चल रही है।

    एनडीए सूत्रों के अनुसार, जेडी(यू) लगभग 101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और भाजपा जेडी(यू) से एक सीट कम पर चुनाव लड़ सकती है। बैठक से पहले, भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "एनडीए में सब कुछ ठीक है और सहयोगी दलों के सीटों के बंटवारे की घोषणा आज या कल सुबह 11 बजे तक कर दी जाएगी।"

     जायसवाल ने कहा कि घोषणा पटना में होगी या दिल्ली में, एनडीए नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। बैठक में बिहार में भाजपा के राजनीतिक मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जो एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, मौजूद थे।

     भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने आए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर सहयोगी दलों के साथ चर्चा चल रही है। "किसी को किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं... सभी खुश हैं,"

    भाजपा नेता ने पत्रकारों से कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या कुशवाहा और पासवान को सीटों के बंटवारे को लेकर कोई नाराजगी है। नड्डा के आवास पर दिन भर चली बैठक के दौरान, मांझी आए और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की।

    हम (एस) के राष्ट्रीय महासचिव राजेश पांडे ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "हमने भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं... हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता।"

    इस बीच, लोजपा (आरवी) के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने यहां अपने आवास पर हुई बैठक में पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

     समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ  