'लालू परिवार ने अपराध का उद्योग खड़ा किया, तेजस्वी भी उसी राह पर', पटना में बोले जेपी नड्डा

संवाद सूत्र, बिक्रम। बिक्रम के क्रीड़ा मैदान में शुक्रवार को एनडीए की चुनावी सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सभा स्थल तक दोनों नेता रिमझिम वर्षा के बीच सड़क मार्ग से पहुंचे।

वर्षा में भी मैदान में भारी जनसमूह उमड़ा रहा। उपस्थित भीड़ के बीच चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगातार गूंजते रहे। मंच से दोनों नेताओं ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। JP Nadda का लालू परिवार पर हमला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार अब पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू के जंगलराज और अंधकारमय शासन पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने विकास की ऐसी लकीर खींची है जिससे पूरा बिहार प्रकाशित हो उठा है।

नड्डा ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को रोजगार प्रोत्साहन राशि, सड़कों का जाल, चौबीस घंटे बिजली-पानी जैसी सुविधाएं अब बिहार की पहचान बन चुकी हैं। लालू परिवार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अपने परिवार का हित साधने के लिए लालू परिवार ने बिहार में अपराध का उद्योग खड़ा किया। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना इस बात का प्रमाण है कि तेजस्वी उसी अपराध की राह पर हैं।

नड्डा ने जनता से बिक्रम से भाजपा प्रत्याशी और मनेर से लोजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि बिहार के विकास और स्थिरता के लिए एनडीए की सरकार आवश्यक है। बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए दें एनडीए का साथ : चिराग पासवान लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले पांच साल बिहार के सपनों को साकार करने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अवसर और शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार हमारी प्राथमिकता है।