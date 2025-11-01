Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'लालू परिवार ने अपराध का उद्योग खड़ा किया, तेजस्वी भी उसी राह पर', पटना में बोले जेपी नड्डा

    By Chandra Bhushan Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:34 AM (IST)

    बिक्रम में एनडीए की चुनावी सभा (Bihar Election 2025) में जेपी नड्डा और चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। चिराग पासवान ने बिहार के विकास के लिए एनडीए के विजन को बताया और महागठबंधन पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए को जरूरी बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा

    संवाद सूत्र, बिक्रम। बिक्रम के क्रीड़ा मैदान में शुक्रवार को एनडीए की चुनावी सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सभा स्थल तक दोनों नेता रिमझिम वर्षा के बीच सड़क मार्ग से पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्षा में भी मैदान में भारी जनसमूह उमड़ा रहा। उपस्थित भीड़ के बीच चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगातार गूंजते रहे। मंच से दोनों नेताओं ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। 

    JP Nadda का लालू परिवार पर हमला 

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार अब पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू के जंगलराज और अंधकारमय शासन पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने विकास की ऐसी लकीर खींची है जिससे पूरा बिहार प्रकाशित हो उठा है।

    नड्डा ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को रोजगार प्रोत्साहन राशि, सड़कों का जाल, चौबीस घंटे बिजली-पानी जैसी सुविधाएं अब बिहार की पहचान बन चुकी हैं।

    लालू परिवार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अपने परिवार का हित साधने के लिए लालू परिवार ने बिहार में अपराध का उद्योग खड़ा किया। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना इस बात का प्रमाण है कि तेजस्वी उसी अपराध की राह पर हैं।

    नड्डा ने जनता से बिक्रम से भाजपा प्रत्याशी और मनेर से लोजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि बिहार के विकास और स्थिरता के लिए एनडीए की सरकार आवश्यक है।

    बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए दें एनडीए का साथ : चिराग पासवान

    लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले पांच साल बिहार के सपनों को साकार करने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अवसर और शिक्षा-स्वास्थ्य में सुधार हमारी प्राथमिकता है।

    चिराग ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार ने लालू राज का जंगलराज देखा है, अब जनता विकास के लिए एनडीए की ओर रुख कर चुकी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ परिवार के हित में कार्य कर रहे हैं, जबकि एनडीए जनता के हित में।