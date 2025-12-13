Language
    एनसीसी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन, देशभक्ति गीतों से गूंजा एनसीसी भवन

    By Akshay Pandey Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    राजेंद्र नगर स्थित एनसीसी कार्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि एवं कैडेट्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति।

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, पटना द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को विधिवत समापन हो गया। राजेंद्र नगर स्थित एनसीसी भवन में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय विद्यालय संगठन, पटना क्षेत्र के उपायुक्त अनुराग भटनागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिविर कमांडेंट ग्रुप कैप्टन विष्णु शर्मा की सान्निध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कैडेटों ने अनुशासन, प्रशिक्षण और देशभक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

    शिविर के अंतिम दिन आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों ने देशभक्ति गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे पूरा परिसर देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत हो गया।

    कैडेटों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। मुख्य अतिथि अनुराग भटनागर ने कैडेटों की सराहना करते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है।

    इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान कैडेटों को शारीरिक, बौद्धिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया।

    इसमें ड्रिल, हथियारों का उपयोग, फायरिंग अभ्यास, एयरो मॉडलिंग, माइक्रोलाइट ट्रेनिंग और फ्लाइंग जैसे विषय शामिल थे। प्रशिक्षण के माध्यम से कैडेटों को रक्षा सेवाओं और विमानन क्षेत्र से जुड़े व्यावहारिक ज्ञान से भी अवगत कराया गया।

    शिविर के दौरान विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा प्रेरक और जानकारीपूर्ण व्याख्यान भी आयोजित किए गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कैडेटों को आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य जागरूकता और परमाणु ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

    इन व्याख्यानों का उद्देश्य कैडेटों को सामाजिक जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक बनाना था।

    खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए शिविर में वॉलीबॉल, फुटबॉल, टग ऑफ वार सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

    इन गतिविधियों से टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को बल मिला।

    इस शिविर में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड के 125 कैडेटों ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों से कुल 402 कैडेटों ने शिविर में भाग लेकर प्रशिक्षण लिया।

    समापन अवसर पर कैडेटों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का संदेश दिया गया।