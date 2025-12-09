राज्य ब्यूरो, पटना। स्वजनों को शव ले जाने के लिए एंबुलेंस या शव वाहन न देने पर नवादा जिले के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक कनक प्रिया को निलंबित कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने मंगलवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। इसके अलावा ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सा प्रभारी डाॅॅ. कुमार गौरव के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅॅ. राजेश कुमार से दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव हिमांशु शर्मा ने जवाब-तलब किया है। जानकारी के अनुसार, मामला इसी माह सात दिसंबर का है। अस्पताल में 75 वर्षीय मरीज किशोरी देवी को रात में इलाज के लिए लाया गया था जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

स्वजनों ने अस्पताल प्रबंधन से एंबुलेंस या शव वाहन की मांग की लेकिन यह परिजनों को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बदले सिर्फ स्ट्रेचर दिया गया। स्वजनों का आरोप है कि शव वाहन उपलब्ध कराने में स्वास्थ्यकर्मियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई।

अस्पताल से भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग ने इस खबर की सूचना मिलने के बाद जांच कराई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आरोप सही पाया गया। इसके बाद लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य प्रबंधक को निलंबित करते हुए डाक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।