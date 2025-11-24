Language
    Narendra Narayan Yadav: नरेंद्र नारायण यादव बनाए गए बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:55 PM (IST)

    वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। नरेंद्र नारायण यादव बिहार के एक अनुभवी राजनेता हैं।

    राज्यपाल ने नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई।

    राज्य ब्यूरो, पटना। नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने राजभवन के दरबार हाल में शपथ दिलाई।

    उस दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू और संसदीय कार्य विभाग के सचिव अनुपम कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

    कौन हैं नारायण यादव?

    नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिला में आलमगंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार आठवीं बार चुनाव जीते हैं। महत्वपूर्ण यह कि उनकी जीत निर्बाध रही है। उनकी गिनती जदयू के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में होती है।पूर्व में वे मंत्री रह चुके हैं।

    प्रोटेम स्पीकर का काम

    प्रोटेम स्पीकर के रूप में वे नव-निर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी उन्हीं की देखरेख में होगा।