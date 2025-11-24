Narendra Narayan Yadav: नरेंद्र नारायण यादव बनाए गए बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

राज्य ब्यूरो, पटना। नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने राजभवन के दरबार हाल में शपथ दिलाई।

उस दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू और संसदीय कार्य विभाग के सचिव अनुपम कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कौन हैं नारायण यादव?

नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिला में आलमगंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार आठवीं बार चुनाव जीते हैं। महत्वपूर्ण यह कि उनकी जीत निर्बाध रही है। उनकी गिनती जदयू के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में होती है।पूर्व में वे मंत्री रह चुके हैं।