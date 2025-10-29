Language
    नालंदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कच्छियामा गांव से तीन लोग हथियार के साथ पकड़े गए

    By satender kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    नगरनौसा थाना क्षेत्र के कच्छियामा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके घरों से चार कट्टा, एक जिंदा कारतूस, खोखा, एक तलवार और दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये युवक अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए हैं। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी है।

    तीन लोगों को किया गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, नगरनौसा(नालंदा)। हरनौत विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मामला नगरनौसा थाना के कच्छियामा गांव में मंगलवार की रात पुलिस ने सूचना के आधार पर तीन घरों से चार कट्टा, एक जिंदा कारतूस, खोखा, एक तलवार व दो मोबाइल के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

    गुरुवार को प्रेस वार्ता कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलजा ने बताया कि सूचना मिली थी की कच्छियामा गांव के तीन युवक अपने अपने घरों में अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सचिन कुमार के घर में रखे अलमीरा से दो देसी कट्टा, तीन कारतूस का खोखा, एक तलवार, एक स्मार्ट फोन मोबाइल, मनीष कुमार के घर के कमरे से उजले रंग के प्लास्टिक के थैला में रखे एक कट्टा, सागर कुमार के घर के कमरे में रखा अलमीरा में एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक स्मार्ट फोन, बरामद किया गया है।

    उपरोक्त बरामद सामानों का विधिवत जब्ती सूची बनाकर जप्त किया गया है। बता दे कि थाना क्षेत्र में पहले शराब पीने वाले की गिरफ्तारी चल रही थी। अब कट्टा बरामद हो रहा है।

    उपरोक्त अवैध आग्नेयशास्त्र बरामद के बाद अनुसंधान शुरू किया गया है। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की तैयारी चल रही थी।

    इस आग्नेय शस्त्र बरामदगी टीम में पुलिस निरीक्षक सत्यमचंद्र चंद्रवंशी, पुलिस अवर निरीक्षक शशि रंजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक इस्मा प्रवीण, सहायक अवर निरीक्षक मिथिलेश कुमार यादव शस्त्र बल ने भाग लिया।