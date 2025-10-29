नालंदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कच्छियामा गांव से तीन लोग हथियार के साथ पकड़े गए

संवाद सूत्र, नगरनौसा(नालंदा)। हरनौत विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मामला नगरनौसा थाना के कच्छियामा गांव में मंगलवार की रात पुलिस ने सूचना के आधार पर तीन घरों से चार कट्टा, एक जिंदा कारतूस, खोखा, एक तलवार व दो मोबाइल के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

गुरुवार को प्रेस वार्ता कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलजा ने बताया कि सूचना मिली थी की कच्छियामा गांव के तीन युवक अपने अपने घरों में अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सचिन कुमार के घर में रखे अलमीरा से दो देसी कट्टा, तीन कारतूस का खोखा, एक तलवार, एक स्मार्ट फोन मोबाइल, मनीष कुमार के घर के कमरे से उजले रंग के प्लास्टिक के थैला में रखे एक कट्टा, सागर कुमार के घर के कमरे में रखा अलमीरा में एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक स्मार्ट फोन, बरामद किया गया है।