Nalanda election 2025 voting विदेशी पर्यवेक्षकों ने देखा मतदान प्रक्रिया, डीएम कुंदन ने कराया आदर्श बूथों का भ्रमण

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ(नालंदा)। Bihar vidhan chunav election भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर कोलंबिया से आए विदेशी नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल का नालंदा में मंगलवार को भव्य स्वागत किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम कुंदन कुमार ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें जिले में चल रही मतदान प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

आज 6 नवंबर को जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान विदेशी पर्यवेक्षकों को प्रखंड कार्यालय बिहार शरीफ में अवस्थित आदर्श मतदान केंद्रों का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया।

डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि नालंदा में मतदान स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में कराया जा रहा है। उन्होंने विदेशी नागरिकों को मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, दिव्यांग मतदाताओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और मतदान कर्मियों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इसके साथ ही विदेशी प्रतिनिधियों को जिला समाहरणालय में स्थापित जिला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) का भी अवलोकन कराया गया, जहां से पूरे जिले के मतदान केंद्रों की रीयल-टाइम निगरानी की जा रही है। डीएम ने उन्हें स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम भी दिखाया, जहां से लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।