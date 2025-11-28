किशोरी के शव मिलने पर नाला रोड जाम, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; पुलिस जांच पर सवाल

जागरण संवाददाता, पटना। कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित छह मंजिला अपार्टमेंट के पास से किशोरी के शव मिलने के मामले में स्वजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा किया है।

आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को किशोरी की हत्या की आशंका जताते हुए नाला रोड जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया।

सोमवार को किशोरी का शव बरामद हुआ था। अपार्टमेंट की छत पर एक जोड़ी चप्पल मिला था। संभावना जताई गई कि वह किशोरी की थी।

छत से कूदने की बात संदिग्ध

प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने बताया था कि उसे रविवार दोपहर बाद अपार्टमेंट की तरफ जाते देखा गया था, उसके कुछ मिनट बाद ही उसका शव गली में मिला। आशंका जताई गई कि वह छत से गिर गई या कूद गई। हालांकि इसकी सूचना सोमवार की सुबह साढ़े दस बजे पुलिस को मिली थी।