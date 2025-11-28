किशोरी के शव मिलने पर नाला रोड जाम, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; पुलिस जांच पर सवाल
पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक किशोरी का शव मिलने से इलाके में तनाव है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नाला रोड जाम कर दिया। पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, फिलहाल मामले की छानबीन जारी है।
जागरण संवाददाता, पटना। कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित छह मंजिला अपार्टमेंट के पास से किशोरी के शव मिलने के मामले में स्वजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा किया है।
आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को किशोरी की हत्या की आशंका जताते हुए नाला रोड जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया।
सोमवार को किशोरी का शव बरामद हुआ था। अपार्टमेंट की छत पर एक जोड़ी चप्पल मिला था। संभावना जताई गई कि वह किशोरी की थी।
छत से कूदने की बात संदिग्ध
प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने बताया था कि उसे रविवार दोपहर बाद अपार्टमेंट की तरफ जाते देखा गया था, उसके कुछ मिनट बाद ही उसका शव गली में मिला। आशंका जताई गई कि वह छत से गिर गई या कूद गई। हालांकि इसकी सूचना सोमवार की सुबह साढ़े दस बजे पुलिस को मिली थी।
वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों को अपार्टमेंट की छत से कूदने की बात संदिग्ध लग रही है, क्योंकि जहां उसका शव मिला वहां गमले और पौधे सही हालत में थे। आरोप है कि पुलिस जांच में लापरवाही बरत रही है। मामले को आत्महत्या बताने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। चप्पल अपार्टमेंट की छत पर मिली थी, जिससे प्रथम दृष्टया ऊंचाई से गिरने की आशंका जताई जा रही थी। मामले की छानबीन की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।