    IAS इंटरव्यू की तैयारी में NACS का बड़ा कदम: पटना में ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू, वरिष्ठ IAS–IPS अधिकारी देंगे मार्गदर्शन

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    NACS (नेटवर्क ऑफ़ एडवांस्ड सिविल सर्विसेज) ने आईएएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे बिहार-झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की घोषणा क ...और पढ़ें

    वरिष्ठ IAS–IPS अधिकारी देंगे मार्गदर्शन

    डिजिटल डेस्क, पटना। IAS इंटरव्यू की तैयारी कर रहे बिहार–झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए NACS (नेटवर्क ऑफ़ एडवांस्ड सिविल सर्विसेज) ने इस वर्ष भी अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) की घोषणा की है। इस बार की खास बात यह है कि पहली बार दिल्ली के साथ-साथ पटना में भी ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थी NACS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं।

    NACS के अनुसार, पटना में ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू आयोजित किए जाने का उद्देश्य यह है कि गृह राज्य के अभ्यर्थियों को उन वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन का सीधा लाभ मिल सके, जो वर्षों से सिविल सेवा के चयन और प्रशासनिक कार्यों में अनुभव रखते हैं।

    जो अभ्यर्थी पटना या दिल्ली नहीं आ पाते, उनके लिए यह कार्यक्रम पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध रहेगा।

    NACS ने सभी अभ्यर्थि

    यों से आग्रह किया है कि वे वेबसाइट, www.nacsbiharjharkhand.org.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें ताकि समय रहते उनके मॉक इंटरव्यू का स्लॉट तय किया जा सके। साथ ही, अभ्यर्थियों को IGP की हर अपडेट Twitter (@NacsBihar_JH) और Facebook पेज पर उपलब्ध रहेगी।

    NACS की स्थापना और उद्देश्य

    NACS की स्थापना 2014 में 1983 बैच के IAS अधिकारी बी. के. प्रसाद ने बिहार और झारखंड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर की थी।

    इसका उद्देश्य सिविल सेवा में कार्यरत अधिकारियों को एक मंच देना तथा अपने गृह राज्य के युवाओं को UPSC की तैयारी में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

    पिछले कई वर्षों से NACS द्वारा प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के लिए निःशुल्क गाइडेंस कार्यक्रम संचालित किए जाते रहे हैं, जिनसे काफी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

    पिछले साल NACS से जुड़े 58 अभ्यर्थियों में से 30 से अधिक का अंतिम चयन हुआ था।

    IGP की प्रमुख विशेषताएं

    • यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क है और केवल सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा संचालित है।
    • पैनल में विभिन्न सेवाओं—IAS, IPS, IRTS, IRS, आदि—के वरिष्ठ एवं युवा अधिकारियों का मिश्रण होता है।
    • सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, जहाँ वे अपने प्रश्न कभी भी पूछ सकते हैं।
    • अभ्यर्थियों की हॉबी, वैकल्पिक विषय, राज्य, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और करंट अफेयर्स पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष क्लासेस ली जाती हैं।
    • इस वर्ष 100 से अधिक अधिकारी पैनलिस्ट के रूप में जुड़ रहे हैं।

    प्रमुख वरिष्ठ पैनलिस्ट

    • बी. के. प्रसाद, IAS (1983), पूर्व अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय
    • अरुण कुमार, IPS (1985), पूर्व DG, रेलवे सुरक्षा बल
    • अमिता प्रसाद, IAS (1985), पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, कर्नाटक
    • परवेज हयात, IPS (1984), पूर्व DG, झारखंड पुलिस

    NACS के संयोजक संतोष कुमार (IAS, 2014 बैच) ने बताया कि तैयारी पूरी कर ली गई है और टीम अभ्यर्थियों को बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन देने को तत्पर है।

    उम्मीद है कि इस बार भी बिहार और झारखंड से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी UPSC में सफलता हासिल करेंगे।