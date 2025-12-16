Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस को मिला एक और स्टॉपेज, रेलवे ने जारी की टाइमिंग

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस के कलोल स्टेशन पर दो मिनट के ठहराव की घोषणा की है। यह व्यवस्था 18 दिसंबर से ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस को मिला एक और स्टॉपेज

    जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मुजफ्फरपुर-साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस के ठहराव में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। गाड़ी संख्या 15269/15270 मुजफ्फरपुर-साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस को अहमदाबाद मंडल के महेसाना और साबरमती स्टेशनों के बीच स्थित कलोल स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव प्रदान किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेल प्रशासन के अनुसार यह व्यवस्था 18 दिसंबर से प्रभावी होगी। इसके तहत मुजफ्फरपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 15269 मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस कलोल स्टेशन पर सुबह 05.53 बजे पहुंचेगी और 05.55 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।

    इसी प्रकार 20 दिसंबर से साबरमती से चलने वाली गाड़ी संख्या 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस कलोल स्टेशन पर शाम 18.28 बजे पहुंचेगी और 18.30 बजे आगे की यात्रा शुरू करेगी।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस नए ठहराव से कलोल और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी।

    रेलकर्मियों ने महाप्रबंधक से की मुलाकात

    दूसरी ओर, पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में चार रेलकर्मी व उनके आश्रितों ने महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह से मुलाकात की तथा अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। महाप्रबंधक ने संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में केस निष्पादन के निर्देश दिए।

    उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि रेलकर्मियों को शीघ्र राहत मिल सके।

    रेल प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से महाप्रबंधक से प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए प्रत्येक मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है। इसके तहत रेलकर्मी पूर्व में कार्मिक विभाग में अपना नाम पंजीकृत कराकर मंगलवार को महाप्रबंधक से मिल सकते हैं और अपनी विभागीय, पारिवारिक अथवा सेवा संबंधी समस्याएं सीधे उनके समक्ष रख सकते हैं।