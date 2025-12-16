मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस को मिला एक और स्टॉपेज, रेलवे ने जारी की टाइमिंग

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मुजफ्फरपुर-साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस के ठहराव में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। गाड़ी संख्या 15269/15270 मुजफ्फरपुर-साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस को अहमदाबाद मंडल के महेसाना और साबरमती स्टेशनों के बीच स्थित कलोल स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव प्रदान किया गया है।

रेल प्रशासन के अनुसार यह व्यवस्था 18 दिसंबर से प्रभावी होगी। इसके तहत मुजफ्फरपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 15269 मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस कलोल स्टेशन पर सुबह 05.53 बजे पहुंचेगी और 05.55 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी।

इसी प्रकार 20 दिसंबर से साबरमती से चलने वाली गाड़ी संख्या 15270 साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस कलोल स्टेशन पर शाम 18.28 बजे पहुंचेगी और 18.30 बजे आगे की यात्रा शुरू करेगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस नए ठहराव से कलोल और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी।

रेलकर्मियों ने महाप्रबंधक से की मुलाकात

दूसरी ओर, पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में चार रेलकर्मी व उनके आश्रितों ने महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह से मुलाकात की तथा अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। महाप्रबंधक ने संबंधित विभागों को प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय सीमा में केस निष्पादन के निर्देश दिए।