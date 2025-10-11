Language
    स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड घोटाला: मुजफ्फरपुर के प्राजना नर्सिंग कॉलेज पर FIR, ब्लैक लिस्ट करने का आदेश

    By Dina Nath Sahani Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:50 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के प्राजना कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। कॉलेज पर धोखाधड़ी और सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का आरोप है। जांच में कॉलेज दोषी पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। कॉलेज को काली सूची में भी डाला जाएगा।

    स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में गड़बड़ी। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का गलत तरीके से लाभ लेने के मामले में मुजफ्फरपुर के प्राजना कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, उसे काली सूची में डाला जाएगा। 

    इस संबंध में शिक्षा विभाग में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद ने मुजफ्फरपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

    निर्देश के मुताबिक, नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ धोखाधड़ी करने, सरकारी राशि का अपव्यय करने, आदेश की अवहेलना करने, संस्थान को गलत ढंग से संचालित करने, छात्र-छात्राओं को दिग्भ्रमित करने के मामले में संस्थान के सचिव, अध्यक्ष या प्राचार्य पर प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा गया है। 

    प्राजना कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने और बिहार के छात्र-छात्राओं के साथ छल-प्रपंच कर सरकारी राशि का अपव्यय करने का मामला उजागर हुआ है। 

    इसकी जांच कराई गई, जो सही पाया गया। जांच में संस्थान द्वारा छल-प्रपंच और धोखाधड़ी की बात सामने आई। इस कारण सभी आवेदकों से ऋण वसूली प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को पहले ही दिया जा चुका है। 

    लेकिन, गलत तरीके से भुगतान में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्थान की संलिप्तता की बात आई है। संस्थान ने जांच टीम को अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया और न तो छात्र-छात्राओं के संबंध में विस्तृत विवरणी उपलब्घ कराई।