स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड घोटाला: मुजफ्फरपुर के प्राजना नर्सिंग कॉलेज पर FIR, ब्लैक लिस्ट करने का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का गलत तरीके से लाभ लेने के मामले में मुजफ्फरपुर के प्राजना कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, उसे काली सूची में डाला जाएगा।

इस संबंध में शिक्षा विभाग में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद ने मुजफ्फरपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

निर्देश के मुताबिक, नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ धोखाधड़ी करने, सरकारी राशि का अपव्यय करने, आदेश की अवहेलना करने, संस्थान को गलत ढंग से संचालित करने, छात्र-छात्राओं को दिग्भ्रमित करने के मामले में संस्थान के सचिव, अध्यक्ष या प्राचार्य पर प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा गया है।