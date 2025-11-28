पटना की 14,066 महिलाओं के खाते में भेजे गए 14 करोड़ 0 लाख 60 हजार रुपए, दो-दो लाख कब मिलेगा? डीएम ने बताया
पटना में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 14,066 महिलाओं के खाते में 14 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पटना जिले में अब तक 626 करोड़ से अधिक की राशि महिला लाभुकों के खाते में अंतरित की गई है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठा रही है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिल रही है।
डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को भेजे।
इसमें पटना जिला की 14,066 महिला लाभुकों के खाते में 14 करोड़ 06 लाख 60 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। राज्यस्तरीय इस कार्यक्रम का जिला मुख्यालय एवं सभी 23 प्रखंडों में सीधा प्रसारण किया गया।
इसमें लगभग 2,568 जीविका दीदियों ने सहभागिता की। जीविका दीदियों ने अपना अनुभव साझा किया। उन लोगों ने योजनाओं के प्रभाव के बारे में फीडबैक दिया।
सरकार के कदमों से प्रशस्त हुआ सशक्तीकरण का मार्ग
बताया कि सरकार के कदमों से उन लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग काफी प्रशस्त हुआ है। समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डाॅ. त्यागराजन एसएम, डीडीसी समीर सौरभ समेत अन्य पदाधिकारी व जीविका दीदी शामिल हुईं।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत अभी तक पटना जिला में 6,26,937 महिला लाभुकों के खाते में 626 करोड़ 93 लाख 70 हजार रुपए की राशि अंतरित की गई है।
इससे उनकी आर्थिक गतिविधियों को काफी गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।
महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन-जीविका का क्रियान्वयन, पूर्ण मद्य निषेध इत्यादि कार्यक्रमों तथा योजनाओं ने महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी सुधार लाया है।
छह माह बाद अतिरिक्त सहायता
राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के रोजगार के लिए शुरू की गई योजना ‘‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’’ के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार आरंभ करने के लिए 10,000 रूपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाती है।
महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण किया गया है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से महिलाएं अपने बच्चों एवं घर के वृद्धजन के साथ-साथ सभी सदस्यों का समुचित ख्याल रख पा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में विकास देखा जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि ‘‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’’ से महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण के प्रयास को काफी बल मिल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।