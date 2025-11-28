ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। मुख्‍यमंत्री मह‍िला रोजगार योजना के तहत राज्‍य की 10 लाख मह‍िलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को भेजे। इसमें पटना जिला की 14,066 महिला लाभुकों के खाते में 14 करोड़ 06 लाख 60 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। राज्यस्तरीय इस कार्यक्रम का जिला मुख्यालय एवं सभी 23 प्रखंडों में सीधा प्रसारण किया गया। इसमें लगभग 2,568 जीविका दीदियों ने सहभागिता की। जीविका दीदियों ने अपना अनुभव साझा किया। उन लोगों ने योजनाओं के प्रभाव के बारे में फीडबैक दिया। सरकार के कदमों से प्रशस्‍त हुआ सशक्‍तीकरण का मार्ग बताया कि सरकार के कदमों से उन लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग काफी प्रशस्त हुआ है। समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध‍िकारी डाॅ. त्‍यागराजन एसएम, डीडीसी समीर सौरभ समेत अन्‍य पदाधिकारी व जीविका दीदी शामिल हुईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी ने कहा क‍ि सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत अभी तक पटना जिला में 6,26,937 महिला लाभुकों के खाते में 626 करोड़ 93 लाख 70 हजार रुपए की राशि अंतरित की गई है। इससे उनकी आर्थिक गतिविधियों को काफी गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन-जीविका का क्रियान्वयन, पूर्ण मद्य निषेध इत्यादि कार्यक्रमों तथा योजनाओं ने महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी सुधार लाया है।

छह माह बाद अति‍रिक्‍त सहायता राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के रोजगार के लिए शुरू की गई योजना ‘‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’’ के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार आरंभ करने के लिए 10,000 रूपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाती है।