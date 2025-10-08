मुकेश सहनी का बयान, कहा- तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, मल्लाह का बेटा होंगे डिप्टी सीएम

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार को बेहतर बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अटूट है और बिहार में सरकार बनाएगी। सहनी ने यह भी कहा कि बिहार की जनता वर्तमान सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है।

मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है। अगर सामाजिक न्याय की विचार वाली सरकार बनानी है तो हम सबको त्याग कर बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। उन्होंने कहा कि बिहार को बेहतर बिहार बनाना है तो महागठबंधन की सरकार बनानी होगी।

महागठबंधन में 90 प्रतिशत चीजें तय हो चुकी हैं। सीटों की घोषणा कल या परसों कर दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि महागठबंधन में राजग, कांग्रेस या वीआईपी में सभी कुछ तय है। आधी सीटों पर सब कुछ फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कई उम्मीदवार तो क्षेत्र में पहुंचकर प्रचार में भी जुट गए हैं।