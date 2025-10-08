Language
    मुकेश सहनी का बयान, कहा- तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, मल्लाह का बेटा होंगे डिप्टी सीएम

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार को बेहतर बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अटूट है और बिहार में सरकार बनाएगी। सहनी ने यह भी कहा कि बिहार की जनता वर्तमान सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है।

    बेहतर बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार बनाना जरूरी

    डिजिटल डेस्क, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन अटूट है और बिहार में सरकार बनाएगी।

    मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है। अगर सामाजिक न्याय की विचार वाली सरकार बनानी है तो हम सबको त्याग कर बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। उन्होंने कहा कि बिहार को बेहतर बिहार बनाना है तो महागठबंधन की सरकार बनानी होगी।

    महागठबंधन में 90 प्रतिशत चीजें तय हो चुकी हैं। सीटों की घोषणा कल या परसों कर दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि महागठबंधन में राजग, कांग्रेस या वीआईपी में सभी कुछ तय है। आधी सीटों पर सब कुछ फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कई उम्मीदवार तो क्षेत्र में पहुंचकर प्रचार में भी जुट गए हैं।

    मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और अति पिछड़े, मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी-अपनी दावेदारी कर रहे हैं, बनाना तो जनता को है।

    भाजपा द्वारा डिप्टी सीएम को लेकर तय होने की बात को लेकर सहनी ने कहा कि यह तो उन्होंने मान लिया कि महागठबंधन की सरकार बननी है।