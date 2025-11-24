Language
    PM मोदी और BJP पर हमला करते-करते ये क्‍या कह गए मुकेश सहनी; क‍िसे देश में रखने की जरूरत नहीं?

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    Bihar Politics: प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर मुकेश सहनी ने कड़ा हमला बोला है। उन्‍होंने बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। यह भी कहा कि नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के सीएम हैं। भाजपा उन्‍हें कुर्सी से हटाएगी।  

    Hero Image

    वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। जागरण आर्काइव

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Chunav 2025 में करारी हार झेलने के बाद VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बार फिर PM नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। 

    उन्‍होंने कहा क‍ि नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से ताे अभी गृह मंत्रालय ही छिना है, भाजपा कुछ दिनों में उनका मुख्‍यमंत्री पद भी छीन लेगी।

    सहनी ने कहा कि भाजपा क‍िसी और व्‍यक्‍त‍ि को उस कुर्सी पर ब‍िठाएगी। नीतीश कुमार तो बस नाम के लिए आगे रखे गए थे। उन्‍होंने तेजस्‍वी यादव के सामने नहीं आने पर कहा क‍ि बहुत जल्‍द वे सबके सामने आएंगे।

    मुकेश सहनी सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस क्रम में उनके निशाने पर पूरी तरह BJP और प्रधानमंत्री मोदी रहे। 

    बिहार में लोकतंत्र को क‍िया खत्‍म 

    जीता जागता उदाहरण है क‍ि ब‍िहार में क‍िस तरह भाजपा ने लोकतंत्र को खत्‍म किया है। नागरिक को सोचना है कि जनता का राज चलेगा या मोदी जी का चलेगा। 

    बिहार ही नहीं देशभर के लोगों को सोचना होगा। जो धांधली वे लोग कर रहे हैं, क्‍या वह सही है। कैसे ऐसे लोगों को देश में रखने की जरूरत है। 

    हम विपक्ष में हैं तो आवाज उठाएंगे ही लेकिन जनता को स्‍वयं तो सोचना होगा। बाबा साहेब ने जनता का राज बनाया, उनका नारा था क‍ि धरती पर आए हो तो कुछ करो, हम उसी रास्‍ते पर चलकर समाज का भला करना चाहता है। 

    लेक‍िन लोगों को स्‍वयं भी सोचना होगा क‍ि क्‍या केवल पांच किलो अनाज ही उनका विकास है। वे केवल गुलामी करने लायक हैं। भाजपा लोगों को भ्रम में डाल रही है। 

    पश्चिम बंगाल में मस्‍जि‍द निर्माण पर भाजपा को बताया जिम्‍मेदार 

    पश्चिम बंगाल में TMC सांसद हुमायूं कबीर के छह दिसंबर को बाबरी मस्‍ज‍िद की आधारश‍िला रखने के ऐलान की बाबत पूछने पर भी उन्‍होंने भाजपा को जिम्‍मेदार ठहराया। 

    कहा कि भाजपा को हिंदू-मुसलमान सूट करता है। रिएक्‍शन होगा तो लोग क‍िसी न क‍िसी तरीके से बात रखेंगे। कहा क‍ि इसकी जड़ में भाजपा है।  कहीं न कहीं इसमें भी पर्दे के पीछे भाजपा ही दिखेगी। 