ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Chunav 2025 में करारी हार झेलने के बाद VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बार फिर PM नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला है।

उन्‍होंने कहा क‍ि नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से ताे अभी गृह मंत्रालय ही छिना है, भाजपा कुछ दिनों में उनका मुख्‍यमंत्री पद भी छीन लेगी।

सहनी ने कहा कि भाजपा क‍िसी और व्‍यक्‍त‍ि को उस कुर्सी पर ब‍िठाएगी। नीतीश कुमार तो बस नाम के लिए आगे रखे गए थे। उन्‍होंने तेजस्‍वी यादव के सामने नहीं आने पर कहा क‍ि बहुत जल्‍द वे सबके सामने आएंगे।

मुकेश सहनी सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस क्रम में उनके निशाने पर पूरी तरह BJP और प्रधानमंत्री मोदी रहे।

बिहार में लोकतंत्र को क‍िया खत्‍म

जीता जागता उदाहरण है क‍ि ब‍िहार में क‍िस तरह भाजपा ने लोकतंत्र को खत्‍म किया है। नागरिक को सोचना है कि जनता का राज चलेगा या मोदी जी का चलेगा।

बिहार ही नहीं देशभर के लोगों को सोचना होगा। जो धांधली वे लोग कर रहे हैं, क्‍या वह सही है। कैसे ऐसे लोगों को देश में रखने की जरूरत है।

हम विपक्ष में हैं तो आवाज उठाएंगे ही लेकिन जनता को स्‍वयं तो सोचना होगा। बाबा साहेब ने जनता का राज बनाया, उनका नारा था क‍ि धरती पर आए हो तो कुछ करो, हम उसी रास्‍ते पर चलकर समाज का भला करना चाहता है।