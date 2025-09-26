मुकेश सहनी का तीखा हमला, कहा- 'नीतीश सरकार को चुनाव के वक्त आई महिलाओं की याद'

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव से पहले महिलाओं को 10 हजार रुपये देने के फैसले पर सवाल उठाया और इसे चुनावी लाभ के लिए बताया। सहनी ने आरोप लगाया कि 20 साल से सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान नहीं दिया।

