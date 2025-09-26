मुकेश सहनी का तीखा हमला, कहा- 'नीतीश सरकार को चुनाव के वक्त आई महिलाओं की याद'

Language
    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:11 PM (IST)

    वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव से पहले महिलाओं को 10 हजार रुपये देने के फैसले पर सवाल उठाया और इसे चुनावी लाभ के लिए बताया। सहनी ने आरोप लगाया कि 20 साल से सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान नहीं दिया।

    डिजिटल डेस्क, पटना। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने सवाल उठाया, "चुनाव से ठीक पहले आधी आबादी को 10 हजार रुपये देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या यह सिर्फ चुनावी फायदे के लिए है?"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहनी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से बिहार की सत्ता में है, लेकिन अब तक महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब जब चुनाव सिर पर है, तब महिलाओं की याद आ गई है।

    प्रमुख आरोप और बातें

    • महिलाओं की दुर्दशा: मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण पुरुष रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, जिससे महिलाएं घर पर अकेली रह रही हैं और परिवार का बोझ उठा रही हैं।
    • सरकार पर हमला: सहनी ने कहा कि जदयू-भाजपा की सरकार महिलाओं को कभी सम्मान नहीं दे सकती है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन ने प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपये देने का निर्णय लिया है।
    • चुनावी रणनीति पर सवाल: मुकेश सहनी का मानना है कि 10 हजार रुपये की घोषणा चुनावी फायदे के लिए की गई है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे इस झांसे में न आएं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद करें।
    • महागठबंधन का वादा: सहनी ने कहा कि महागठबंधन का 2500 रुपये मासिक देने का वादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा और महंगाई से राहत दिलाएगा।