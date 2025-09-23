मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा- महागठबंधन में कोई तकरार नहीं, जल्द होगा सीट बंटवारा

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में मतभेद की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और सभी दल एकजुट हैं। सहनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की और भाजपा पर निशाना साधा कि उन्हें चुनाव में ही बिहार की याद आती है।

महागठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद नहीं