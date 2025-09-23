मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा- महागठबंधन में कोई तकरार नहीं, जल्द होगा सीट बंटवारा
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में मतभेद की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और सभी दल एकजुट हैं। सहनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की और भाजपा पर निशाना साधा कि उन्हें चुनाव में ही बिहार की याद आती है।
डिजिटल डेस्क, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने महागठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और सभी घटक दल एकजुट हैं।
मुख्य बिंदु
- महागठबंधन में एकता: मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन के सभी नेता एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है।
- कांग्रेस प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की निंदा: उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की और कहा कि बिहार में लाठीतंत्र की सरकार है।
- भाजपा पर हमला: मुकेश सहनी ने भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर तंज कसा कि उन्हें चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है, चुनाव बाद वे गायब हो जाते हैं।
- जीएसटी पर सरकार की आलोचना: उन्होंने जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार को जीएसटी लागू करने के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इससे गरीबों पर बोझ बढ़ा है ।
मुकेश सहनी के अन्य बयान
- सीएम पद पर तेजस्वी यादव: मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे।
- वीआईपी की मांग: उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उपमुख्यमंत्री पद की भी मांग कर रही है।
- भाजपा से दूरी: मुकेश सहनी ने भाजपा से दूरी बना ली है और कहा है कि उनकी पार्टी अब एनडीए में शामिल नहीं होगी
