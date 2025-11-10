मुकेश सहनी बोले — तेजस्वी को सीएम बनाकर ही लूंगा चैन, 14 को ‘माछ-भात’ भोज में आना न भूलना!

डिजिटल डेस्क, पटना। समस्तीपुर में वीवीपैट पर्ची फेंके जाने के मामले ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि यह गंभीर मामला है और चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आयोग को इस पर पारदर्शी जांच करनी चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वोट की चोरी कर सरकार बनाती है एनडीए मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए जनता के जनादेश से नहीं, बल्कि वोट की चोरी करके सरकार बनाती है। उन्होंने कहा, यह सब दिख रहा है, पोलिंग के दिन बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाते हैं। एनडीए की राजनीति अब लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है।



सहनी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के क्षेत्र में पैसे बांटे गए, इस पर भी चुनाव आयोग और सरकार दोनों को जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र बचाना जनता की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री ने जनता से अपील की कि वे सोचें कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र पर जनता का भरोसा है और जो इसके खिलाफ काम कर रहा है, उसके खिलाफ महागठबंधन को वोट देना चाहिए।”

उन्होंने चुनाव को लोकतंत्र का पर्व बताते हुए कहा कि लोग इसे उत्साहपूर्वक मनाएं।