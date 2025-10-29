मुकेश सहनी का बयान, कहा- बदलाव का यही सही समय, 20 साल से चल रही सरकार को बदलना जरूरी
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में बदलाव का यही सही समय है। उन्होंने 20 साल से चल रही सरकार को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। सहनी ने बिहार के विकास के लिए नई सोच और ऊर्जा की जरूरत बताई और जनता से बदलाव का समर्थन करने की अपील की। वीआईपी बिहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
डिजिटल डेस्क, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कीं और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की।
मुजफ्फरपुर के सकरा में आयोजित सभा में सहनी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया। उन्होंने कहा “यह बदलाव का सही समय है। बिहार को नई दिशा देने के लिए अब युवाओं को आगे आना होगा।”
मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा — बीते 20 सालों से चल रही खटारा सरकार को बिहार की भलाई के लिए बदलना जरूरी है। मुख्यमंत्री अब कुर्सी की लालच में बिहार को भूल गए हैं। राज्य के युवा आज भी शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं।
उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद इस दर्द को महसूस किया है और अब उनका लक्ष्य बिहार के युवाओं को इस मझधार से बाहर निकालना है। साथ ही कहा कि जो आज कह रहा हूं, उसे पूरी ताकत लगाकर पूरा करूंगा। बिहार को बेहतर बनाकर दिखाऊंगा।
वीआईपी प्रमुख ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि महागठबंधन ने मुझे, एक अति पिछड़े और मल्लाह समाज के बेटे को, उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। यह बिहार के सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।