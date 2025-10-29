मुकेश सहनी का बयान, कहा- बदलाव का यही सही समय, 20 साल से चल रही सरकार को बदलना जरूरी

डिजिटल डेस्क, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कीं और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की।

मुजफ्फरपुर के सकरा में आयोजित सभा में सहनी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया। उन्होंने कहा “यह बदलाव का सही समय है। बिहार को नई दिशा देने के लिए अब युवाओं को आगे आना होगा।”

मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा — बीते 20 सालों से चल रही खटारा सरकार को बिहार की भलाई के लिए बदलना जरूरी है। मुख्यमंत्री अब कुर्सी की लालच में बिहार को भूल गए हैं। राज्य के युवा आज भी शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद इस दर्द को महसूस किया है और अब उनका लक्ष्य बिहार के युवाओं को इस मझधार से बाहर निकालना है। साथ ही कहा कि जो आज कह रहा हूं, उसे पूरी ताकत लगाकर पूरा करूंगा। बिहार को बेहतर बनाकर दिखाऊंगा।