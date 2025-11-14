Language
    Mukesh Sahani: बिहार चुनाव में VIP का बुरा हाल, सामने आया मुकेश सहनी का पहला रिएक्शन

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    बिहार चुनाव में वीआईपी के निराशाजनक प्रदर्शन पर मुकेश सहनी का बयान सामने आया है। एनडीए की बढ़त और महागठबंधन के प्रदर्शन के बीच, सहनी ने अपनी पार्टी की हार स्वीकार की और एनडीए को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं और भविष्य में विफलता के कारणों पर मंथन करेंगे।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में वोटों की गिनती जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 202 सीटों के साथ आगे चल रहा है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर आगे चल रहा है।

    महागठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी का इस चुनाव में बुरा हाल है। मुकेश सहनी की पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं चल रही है। सहनी की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।

    पार्टी के इस खराब प्रदर्शन पर अब मुकेश सहनी का बयान सामने आ गया है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, "हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और जो जीते हैं-NDA, उनको मैं बधाई देता हूं...माताओं-बहनों का वोट NDA के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी जीत हो रही है।

    उन्होंने आगे कहा, "मैं जनादेश का सम्मान करते हुए इसे(हार) स्वीकार करता हूं। आने वाले समय में हम और मंथन करेंगे कि विफल होने का क्या कारण है..."