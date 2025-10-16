Language
    रोहतास में करंट लगने से मां-बेटी की मौत, स्वजनों में हाहाकार मचा

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:36 PM (IST)

    रोहतास जिले के सासाराम में एक दुखद घटना घटी, जहाँ घर की सफाई करते समय करंट लगने से एक माँ और उसकी तीन साल की बेटी की मौत हो गई। 28 वर्षीय ट्विंकल देवी और उनकी बेटी पिंकी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    मौत के बाद लोगों की भीड़

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनरसिया में करंट लगने से मां-बेटी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला 28 वर्षीय ट्विंकल देवी घर की सफाई के दौरान वह करंट की चपेट में आ गई। उस समय उसके गोद‌ में तीन वर्षीय बच्ची की मौत हो गई।

    घटना में ट्विंकल देवी व उसकी तीन वर्षीय बेटी पिंकी की भी मौत हुई है। मृतक ट्विंकल देवी यमुना नट की पत्नी बताई जाती है। वह दीपावली को लेकर वह घर में सफाई का काम कर रही थी।

    इसी दौरान बिजली के करंट में चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। उसके बाद दोनों को सासाराम के निजी क्लीनिक में लाया गया। लेकिन इलाज की पहले ही दोनों की मौत हो गई।

    इस घटना के बाद स्वजनों में हाहाकार मच गया है। दोनों का शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है।