मोकामा फोरलेन पर घने कोहरे का कहर, तीन भारी वाहनों की भीषण टक्कर में तीन घायल
मोकामा में बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर घने कोहरे के कारण तीन भारी वाहनों की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। दृश्यता कम होने से हुए इस हादसे में कंटेनर ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मोकामा(पटना)। बख्तियारपुर–मोकामा फोरलेन पर शनिवार की सुबह घने कोहरे ने कहर बरपाया। दृश्यता बेहद कम होने के कारण तीन भारी वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद एक कंटेनर और दो हाइवा के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद फोरलेन पर अफरातफरी मच गई और यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में शामिल दो हाइवा पर एनटीपीसी का डस्ट लदा हुआ था, जबकि तीसरा वाहन एक बड़ा कंटेनर था, जिसमें मवेशी भरे हुए थे।
बताया जा रहा है कि यह कंटेनर नगालैंड का है और उसमें लदे मवेशियों को तस्करी के लिए नगालैंड ले जाया जा रहा था। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया, जिससे यह भीषण हादसा हो गया।
इस दुर्घटना में कंटेनर चालक सिंकु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया गया है।
वहीं एक हाइवा के चालक मोहम्मद मेहराब और उप चालक मोहम्मद अफसर भी इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
हादसे के बाद सड़क पर मवेशियों के बिखर जाने और वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर मोकामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को धीरे-धीरे बहाल कराया।
पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में घना कोहरा और तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।
साथ ही पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि मवेशियों से भरा कंटेनर तस्करी से जुड़ा हुआ था या नहीं। इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इधर, लगातार बढ़ते कोहरे को देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों से सुबह के समय विशेष सतर्कता बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने और फोरलेन पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।
