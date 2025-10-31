Language
    Mokama Murder: गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुलझेगी गुत्थी

    By Ashish Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:25 PM (IST)

    मोकामा में दुलारचंद की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। शुरुआती जांच में गोली लगने की बात सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि दुलारचंद की मौत गोली लगने से हुई या किसी अन्य कारण से।

    घटना के बाद गांव में तैनात अर्द्धसैनिक बल। जागरण 

    संवाद सहयोगी,बाढ़। जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार गोली लगी जरूर थी, लेकिन वह जानलेवा नहीं थी। दुलारचंद का पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम के एक डाक्टर ने यह बताया है। टीम में डा. दिलीप कुमार, डा. अजय कुमार और डा. रोहन कुमार शामिल थे।

    डा. अजय कुमार ने बताया कि एक्स-रे रिपोर्ट में कई जगह छिलने के निशान पाए गए हैं। साथ ही एक गोली लगी हुई है, जो एड़ी के पास लगकर आरपार हो गई थी। हालांकि, मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मेडिकल टीम अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपेगी। दुलारचंद यादव की गुरुवार शाम हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा कि गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद गाड़ी से भी कुचल दिया गया।

     11 आपराधिक मामले की दी थी जानकारी

    दुलारचंद  2010 में वह स्वयं बाढ़ से विस चुनाव लड़ा था। उस समय दिए हलफनामे में 11 आपराधिक मुकदमे की जानकारी दी थी। घटना के बाद टाल क्षेत्र में भारी तनाव उत्पन्न हो गया। पटना और बाढ़ से भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल कैंप कर रहे हैं।

    ग्रामीण मोकामा से जद यू प्रत्याशी अनंत सिंह व उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह ने राजद की प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के पति सूरजभान समर्थकों पर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बसावनचक गांव के समीप उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसमें उनके कई लोग चोटिल हैं और दस गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं।

    बताया गया कि गुरुवार की शाम मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी पंडारक के टाल क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान खत्म कर बसावनचक से होकर तारतर गांव आ रहे थे। इस बीच जदयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह भी कररा, सम्यागढ़ और तारतर गांवों में संपर्क अभियान समाप्त कर बसावनचक गांव से होते हुए बाढ़ लौट रहे थे। बसावनचक गांव के बाहर जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और अनंत कुमार सिंह का काफिला आमने-सामने आ गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के समर्थक पहले गाड़ी से उतरे और उनके बीच कहासुनी होने लगी। जनसुराज प्रत्याशी के समर्थकों ने अनंत सिंह के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे अनंत समर्थकों का गुस्सा भड़क गया और ताबड़तोड़ 10-12 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही जनसुराज प्रत्याशी और उनके समर्थकों में भगदड़ मच गई। सभी ने गांव में छिपकर जान बचाई।

    आरोप है कि इसी अफरातफरी में अनंत समर्थकों ने दुलारचंद यादव (70 वर्ष) के पैर में गोली मार दी, वह जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े तो उनपर महिंद्रा की थार गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग में एक अन्य युवक के भी गोली लगने की खबर है। उसका नाम पता नहीं चला है। अनंत सिंह के समर्थकों पर जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी की पिटाई का भी आरोप है।