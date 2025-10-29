Language
    गोलीबारी से दहला मोकामा: दो घायल, बाहुबलियों के गढ़ में अनंत बनाम सूरजभान की सियासी जंग तेज

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:25 PM (IST)

    पटना के मोकामा में छठ पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में फायरिंग हुई, जिसमें दो लोग घायल हो गए। अज्ञात अपराधियों ने गोलियां चलाईं। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दो बाहुबलियों के बीच चुनावी माहौल के बीच हुई है, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है।

    बाहुबलियों के गढ़ में अनंत बनाम सूरजभान की सियासी जंग तेज

    डिजिटल डेस्क,पटना। पटना ज़िले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब छठ पूजा के दौरान पंडारक थाना क्षेत्र के कोंदी पंचायत में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच अचानक फायरिंग शुरू हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल से कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान नंदन सिंह और अमित कुमार के रूप में हुई है। नंदन सिंह को कमर में, जबकि अमित कुमार को पैर में गोली लगी है। दोनों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ एएसपी राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान भी चलाया है।

    यह वारदात ऐसे वक्त हुई है जब मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दो बाहुबलियों के बीच हाईप्रोफाइल चुनावी मुकाबला चल रहा है।


    यहाँ से जदयू ने अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा है।

    गौरतलब है कि अनंत सिंह मोकामा से पाँच बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में उनका खास प्रभाव है। वहीं, वर्ष 2000 में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराकर यह सीट जीती थी।

    छठ पर्व के बीच हुई यह फायरिंग स्थानीय लोगों में दहशत फैलाने के साथ-साथ सियासी पारा भी चढ़ा गई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।