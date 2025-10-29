गोलीबारी से दहला मोकामा: दो घायल, बाहुबलियों के गढ़ में अनंत बनाम सूरजभान की सियासी जंग तेज

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल से कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान नंदन सिंह और अमित कुमार के रूप में हुई है। नंदन सिंह को कमर में, जबकि अमित कुमार को पैर में गोली लगी है। दोनों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डिजिटल डेस्क,पटना। पटना ज़िले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब छठ पूजा के दौरान पंडारक थाना क्षेत्र के कोंदी पंचायत में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच अचानक फायरिंग शुरू हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ एएसपी राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान भी चलाया है।

यह वारदात ऐसे वक्त हुई है जब मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दो बाहुबलियों के बीच हाईप्रोफाइल चुनावी मुकाबला चल रहा है।



यहाँ से जदयू ने अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा है।

गौरतलब है कि अनंत सिंह मोकामा से पाँच बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में उनका खास प्रभाव है। वहीं, वर्ष 2000 में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराकर यह सीट जीती थी।