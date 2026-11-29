संवाद सूत्र, मोकामा। पटना जिले के मोकामा थाने में पदस्थापित एक एएसआइ पर रिश्वत के लेन-देन का कथित ऑडियो प्रसारित होने के बाद युवक को कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है।

आरोप है कि एएसआइ ने रिश्वत की रकम वापस करने के बहाने युवक को अपने आवास पर बुलाया और फिर कमरे में बंद कर लात-घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। किसी तरह युवक पुलिस अधिकारी के चंगुल से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहा।

घटना की मौखिक सूचना उसने घोसवरी थाने को दी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वरीय अधिकारियों ने 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। धारा हटना के लिए 25 हजार की रिश्वत मामले में कथित रूप से प्रसारित ऑडियो में पीड़ित युवक रणवीर यादव और एएसआइ मनोज कुमार पासवान की आवाज होने की बात कही जा रही है। एक मिनट 26 सेकेंड के इस ऑडियो में मोकामा थाने में 19 नवंबर को दर्ज एक प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 308 लगाए जाने को लेकर दोनों के बीच बातचीत और विवाद सुनाई दे रहा है। युवक धारा लगाने पर नाराजगी जताते हुए कथित तौर पर दिए गए 25 हजार रुपये वापस मांग रहा है।