संवाद सूत्र, बिहटा। बिहटा नगर परिषद क्षेत्र के अमहरा में आयोजित एक तिलक समारोह के दौरान मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी भावी राजनीतिक रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया।

उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की कुंडली में विधायक बनने का योग है, इसलिए नए परिसीमन के बाद वे पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, जबकि खुद लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। उनके इस बयान के बाद समारोह में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं।

विधायक भाई वीरेंद्र ने कुंडली और ग्रहों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पत्नी के विधायिका बनने का योग प्रबल है। इसी आधार पर परिवार ने भविष्य में पत्नी को विधानसभा और उन्हें खुद सांसद का चुनाव लड़ाने का फैसला किया है।