डिजिटल डेस्‍क, पटना। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए डिजिटल व्यवस्था शुरू की गई है। अब मेले से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी लोगों को उनके व्हाट्सऐप पर उपलब्ध होगी। इस पहल के तहत लोगों को बिना कोई नया ऐप डाउनलोड किए व्हाट्सऐप के माध्यम से मेले की जानकारी मिल सकेगी।

खास बात यह है कि आगंतुक अपनी जरूरत के अनुसार सवाल टाइप करने के साथ-साथ बोलकर भी पूछ सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने 22 नवंबर को सोनपुर मेला मोबाइल ऐप, आधिकारिक वेबसाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित व्हाट्सऐप सहायक ‘सोनपुर मेला मित्र’ का शुभारंभ किया है।

कार्यक्रमों और स्टॉल की मिलेगी जानकारी ‘सोनपुर मेला मित्र’ के माध्यम से मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक अनुष्ठानों और उनकी समय-सारणी की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हस्तशिल्प, खान-पान और विभिन्न बाजारों के स्टॉल भी आसानी से खोजे जा सकेंगे।

पार्किंग से लेकर आपातकालीन सहायता तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्किंग, शौचालय, पेयजल केंद्र और चिकित्सा शिविर जैसी जरूरी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। प्रशासन की ताजा घोषणाएं भी सीधे लोगों तक पहुंचेंगी। आपातकालीन स्थिति में एसओएस, खोया-पाया और हेल्पलाइन की सुविधा भी दी गई है।