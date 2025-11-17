Patna News: मोइनुलहक स्टेडियम के लिए निकली नई निविदा, दो साल में पूरा करना होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, पटना। राजेंद्र नगर स्थित मोइनुलहक स्टेडियम 500 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने पुनर्निर्माण के लिए दोबारा निविदा निकाली है। निविदा स्वीकार होने के बाद से निर्माण के लिए दो वर्षों का समय निर्धारित किया गया है। निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद बिहार के पास राजगीर के बाद दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कंपनी स्काई लाइन को निविदा प्रक्रिया के तहत निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। कंपनी ने स्टेडियम का प्रारूप तैयार कर बीसीए को सौंप भी दिया था, मगर बीच में निविदा रद कर दी।

बीते वर्ष नवंबर में सरकार ने 30 वर्षों के लिए मोइनुलहक स्टेडियम बीसीए को लीज पर दिया था। इसके बाद निर्माण का जिम्मा भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ही सौंपा गया था। तब इसके निर्माण में 700 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई थी।