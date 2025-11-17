Patna News: मोइनुलहक स्टेडियम के लिए निकली नई निविदा, दो साल में पूरा करना होगा निर्माण
पटना के राजेंद्र नगर में मोइनुलहक स्टेडियम का 500 करोड़ रुपये से पुन: निर्माण होगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने नई निविदा जारी की है, जिसके अनुसार दो साल में निर्माण पूरा करना होगा। स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होंगी और 40 हजार दर्शकों की क्षमता होगी। यहाँ क्रिकेट के साथ अन्य खेलों की भी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
जागरण संवाददाता, पटना। राजेंद्र नगर स्थित मोइनुलहक स्टेडियम 500 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने पुनर्निर्माण के लिए दोबारा निविदा निकाली है। निविदा स्वीकार होने के बाद से निर्माण के लिए दो वर्षों का समय निर्धारित किया गया है। निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद बिहार के पास राजगीर के बाद दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हो जाएगा।
इसके पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कंपनी स्काई लाइन को निविदा प्रक्रिया के तहत निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। कंपनी ने स्टेडियम का प्रारूप तैयार कर बीसीए को सौंप भी दिया था, मगर बीच में निविदा रद कर दी।
बीते वर्ष नवंबर में सरकार ने 30 वर्षों के लिए मोइनुलहक स्टेडियम बीसीए को लीज पर दिया था। इसके बाद निर्माण का जिम्मा भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को ही सौंपा गया था। तब इसके निर्माण में 700 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई थी।
40 हजार खेलप्रेमी देख सकेंगे मुकाबले
योजना के तहत यहां मल्टी स्पोर्ट्स की सुविधा दी जाएगी। परिसर में दो अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैदान, इनडोर क्रिकेट प्रैक्टिस एरिया, प्रैक्टिस नेट, वीडियो विश्लेषण केंद्र और आधुनिक जिम जैसी सुविधाएं होंगी।
लॉन टेनिस, तरणताल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेला जा सकेगा। खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए आधुनिक ड्रेसिंग रूम, वीआइपी लाउंज, प्रेस बाक्स, क्लब हाउस, पांच सितारा होटल, हॉस्टल, स्पा होगा।
यहां विश्व कप, आईपीएल, चैंपियन ट्राफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में 40 हजार खेल प्रेमी मुकाबले का आनंद ले सकेंगे। बेहतर सुरक्षा प्रबंध और पटना मेट्रो के भूमिगत स्टेशन के विस्तार से जुड़ी परिवहन सुविधा भी परिसर में होगी।
