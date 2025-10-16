मोहन यादव का बयान, कहा- एनडीए की डबल इंजन सरकार ही दे सकती है समग्र विकास
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ही समग्र विकास प्रदान कर सकती है। उन्होंने विकास के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया और समग्र विकास के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले के कुम्हरार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के नामांकन के अवसर पर गुरुवार को पटना समाहरणालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे। समाहरणालय से निकले के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।
उन्होंने कहा कि केवल कमल, कमल, कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार में भी वही विकास माडल लागू होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ही बिहार के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। तेजस्वी यादव के बयानों पर निशाना साधते हुए मोहन यादव ने कहा कि चुनाव के समय हर पार्टी जीत का दावा करती है, लेकिन जनता जानती है कि स्थिर और विकासमुखी सरकार कौन दे सकता है।
उन्होंने कहा कि इस बार भी बिहार में कमल खिलेगा, क्योंकि जनता का विश्वास एनडीए के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में भाजपा और जदयू मिलकर मजबूत एनडीए सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एकजुट सरकार बनने से बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
नामांकन के लिए पहुंचे भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के साथ कुम्हरार के विधायक अरूण कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में अरूण कुमार सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है।
