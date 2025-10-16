मोहन यादव का बयान, कहा- एनडीए की डबल इंजन सरकार ही दे सकती है समग्र विकास

जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले के कुम्हरार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के नामांकन के अवसर पर गुरुवार को पटना समाहरणालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे। समाहरणालय से निकले के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।



उन्होंने कहा कि केवल कमल, कमल, कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार में भी वही विकास माडल लागू होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ही बिहार के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। तेजस्वी यादव के बयानों पर निशाना साधते हुए मोहन यादव ने कहा कि चुनाव के समय हर पार्टी जीत का दावा करती है, लेकिन जनता जानती है कि स्थिर और विकासमुखी सरकार कौन दे सकता है।