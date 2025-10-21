मोहन श्रीवास्तव का शक्ति प्रदर्शन; सुबोधकांत सहाय का हमला—'गयाजी का विकास शून्य, अब बदलाव जरूरी'
गया टाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव ने नामांकन दाखिल किया। पूर्व गृह मंत्री सुबोधकांत सहाय और अन्य नेताओं ने एनडीए सरकार और विधायक प्रेम कुमार पर निशाना साधा। सहाय ने कहा कि प्रेम कुमार के कार्यकाल में गयाजी का विकास नहीं हुआ। श्रीवास्तव ने शहर के विकास और समस्याओं को हल करने का वादा किया। सभा में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई।
जागरण संवाददाता, गयाजी। गया टाउन विधानसभा सीट से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने सोमवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ पूर्व गृह मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस व राजद के कई शीर्ष नेता और समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। नामांकन के बाद गया क्लब मैदान में आयोजित नामांकन सभा में नेताओं ने एनडीए सरकार और स्थानीय विधायक डॉ. प्रेम कुमार पर जमकर निशाना साधा।
36 साल से विधायक, कई मंत्रालय संभाले, पर गयाजी वहीं का वहीं
सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय गृह उप मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मोहन श्रीवास्तव नगर निगम में रहकर शहर के विकास के लिए लगातार काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा, “गयाजी के आठ बार के विधायक डॉ. प्रेम कुमार कई मंत्रालयों में रहे, लेकिन शहर की तस्वीर नहीं बदली। यहां की सड़कें, जाम और पर्यटन ढांचा बदहाल है। अब जनता को बदलाव का मौका देना चाहिए।”
नगर निगम से किया काम, अब जनता के पावर से शहर बदलेंगे
कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि गया की जनता ने डॉ. प्रेम कुमार को तीन युग यानी 36-37 साल से मौका दिया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गयाजी शहर का विकास शून्य रहा। उन्होंने कहा, “जो विकास दिख रहा है, वह नगर निगम से हमने कराया है। अब जनता के आशीर्वाद से शहर के जाम की समस्या खत्म करेंगे, फल्गु नदी किनारे ओवरब्रिज, रिंग रोड और हेरिटेज सिटी का सपना साकार करेंगे।”
विधायक ने सर्किट हाउस से लेकर शहर तक कब्जा जमाया
सभा में आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव, पूर्व मंत्री वजीरगंज प्रत्याशी अवधेश सिंह, मखदुमपुर विधायक सतीश दास, मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान व डिप्टी मेयर चिन्ता देवी सहित कई नेताओं ने मंच साझा किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि “विधायक डॉ. प्रेम कुमार ने सर्किट हाउस पर कब्जा जमाकर केवल परिवार का विकास किया, जनता का नहीं।”
नेताओं ने कहा कि कोरोना काल में वे लापता रहे, जबकि मोहन श्रीवास्तव ने सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद की।
सभा में जोश, समर्थन में नारे, दिखा गठबंधन का दमखम
गया क्लब मैदान में आयोजित सभा में हजारों की भीड़ मौजूद रही। भीड़ में शामिल कार्यकर्ताओं ने “मोहन श्रीवास्तव जिंदाबाद” और “महागठबंधन एकजुट है” के नारे लगाए। मंच पर कांग्रेस, राजद, सीपीआई, माले और शहर के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
सुबोधकांत सहाय, सुरेंद्र यादव (सांसद), अवधेश सिंह (पूर्व मंत्री), वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान (मेयर), चिन्ता देवी (डिप्टी मेयर), सतीश दास (विधायक), रजनीश कुमार झुन्ना, सैफुल इस्लाम, धर्मेंद्र निराला, निरंजन कुमार, मोहम्मद याहिया, शशि किशोर शिशु, मो. नैयर, विशाल कुमार सिन्हा, कौशलेंद्र शर्मा, पिंटू शर्मा, रजनीश गुड्डू, डिम्पल चंद्रवंशी आदि हजारों समर्थक मौजूद थे।
