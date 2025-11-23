शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, MLA फ्लैट्स और गंगा पथ का किया निरीक्षण

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को विधायकों के लिए दारोगा राय पथ में बने नवनिर्मित आवास (डुप्लेक्स) का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नए बने आवास का निर्माण काफी बेहतर तरीके से किया गया है। विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के हिसाब से नवनिर्मित आवास का आवंटन शीघ्र कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने नए बने आवास के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सभी आवासों में निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र अंकित है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्मित विधायक आवास बहुत अच्छा बना है। इस आवास में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस परिसर का सौंदर्याकरण भी बहुत अच्छे ढंग से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्गीकरण कार्य का भी जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि जेपी गंगा पथ का सौंदर्गीकरण कार्य बेहतर ढंग से कराएं। पथ के बगल में बनने वाले पार्क में रेलिंग का भी निर्माण कराएं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और उन्हें घूमने-फिरने में सुविधा हो।