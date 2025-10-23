मुंगेर का लापता युवक पटना होटल में मृत मिला, कमरे में फंदे से लटकता पाया गया शव

जागरण संवाददाता, पटना। मुंगेर से गुमशुदा 52 वर्षीय व्यक्ति का शव बुधवार को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मगध होटल के कमरे से मिला। शव फंदे से लटक रहा था। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस और डीएसपी (ला एंड आर्डर) कृष्ण मुरारी प्रसाद मौके पर पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान मुंगेर के कासिम बाजार के बिंदबारा निवासी उमेश कुमार सिंह के रूप में हुई। कमरे से पुलिस ने एक सुसाइड नोट और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मुंगेर में उनके गुमशुदगी का मामला दर्ज था।

संबंधित थाना और उनके स्वजनों से संपर्क किया गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि उमेश ने कई लोगों से रुपये लिए थे, जिनकी राशि करोड़ों में होने की आशंका है। मामले में पैसों के लेन-देन का एंगल भी सामने आया है। उनके जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। आगे की जांच जारी है।