    मुंगेर का लापता युवक पटना होटल में मृत मिला, कमरे में फंदे से लटकता पाया गया शव

    By Ashish Shukla Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:59 AM (IST)

    मुंगेर से लापता 52 वर्षीय उमेश कुमार सिंह का शव पटना के एक होटल के कमरे में मिला। वह पंखे से लटके पाए गए। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने कई लोगों से करोड़ों रुपये उधार लिए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    कमरे में फंदे से लटकता पाया गया शव

    जागरण संवाददाता, पटना। मुंगेर से गुमशुदा 52 वर्षीय व्यक्ति का शव बुधवार को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मगध होटल के कमरे से मिला। शव फंदे से लटक रहा था। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस और डीएसपी (ला एंड आर्डर) कृष्ण मुरारी प्रसाद मौके पर पहुंच गए।

    मृतक की पहचान मुंगेर के कासिम बाजार के बिंदबारा निवासी उमेश कुमार सिंह के रूप में हुई। कमरे से पुलिस ने एक सुसाइड नोट और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मुंगेर में उनके गुमशुदगी का मामला दर्ज था।

    संबंधित थाना और उनके स्वजनों से संपर्क किया गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि उमेश ने कई लोगों से रुपये लिए थे, जिनकी राशि करोड़ों में होने की आशंका है। मामले में पैसों के लेन-देन का एंगल भी सामने आया है। उनके जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। आगे की जांच जारी है।


    होटल रजिस्टर की जांच में पता चला कि वह 17 अक्टूबर से मगध होटल के कमरा नंबर चार में ठहरे थे। 1100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने पांच दिन का 5500 रुपये अग्रिम जमा किया था।

    बुधवार को जब दिनभर उनका कमरा नहीं खुला तो देर शाम होटल कर्मियों ने पुलिस को जानकारी दी। कोतवाली थाना पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया, जहां उमेश गमछे के फंदे से पंखे की कुंडी से लटके मिले। सुसाइड नोट में अलग-अलग लोगों के बारे में बातें दर्ज हैं। बुधवार को वह होटल छोड़ने वाले थे।