उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने संभाली पंचायती राज विभाग की कमान, बोले- खाली पड़े पदों पर जल्द होगी बहाली

जागरण संवाददाता, पटना। नीतीश सरकार के मंत्रियों ने अपनी कुर्सी संभालना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद शनिवार को कई मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। इनमें सबसे आगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र पंचायती राजमंत्री दीपक प्रकाश रहे। विभागीय कार्यों की जानकारी लेने और समीक्षा के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि जिला परिषद की संपत्ति चिह्नित की जाएगी और उनको विकसित किया जाएगा।

