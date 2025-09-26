पटना में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, छह कट्टे के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

फतुहा में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर खुशरुपुर में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने हथियार कारतूस और औजार बरामद किए हैं। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें हथियार तस्कर और खरीदार शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। फतुहा थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी। पुलिस ने पहले बाइक सवार तीन बदमाशों को एक कट्टा के साथ दबोचा और पूछताछ के बाद इनकी निशानदेही पर खुशरुपुर के बैकटपुर गांव मिनी गन फैक्टी का भंडाफोड़ किया।

पुलिस ने वहां से छह कट्टा, नौ कारतूस, चार अर्द्धनिर्मित बैरल, चार अर्द्धनिर्मित ट्रिगर, एक अर्द्धनिर्मित बट बॉडी, पचास से अधिक छोटी एवं बड़ी छेनी, हथौडा, पन्ना एवं अन्य हथियार बनाने के औजार बरामद किया। इनके पास से पांच मोबाइल और एक बाइक भी जब्त की गई।

अवैध हथियार बनाने और बेचने वाले तीन तस्करों खुसरूपुर निवासी संजय शर्मा उर्फ संजय मिस्त्री, मनीष गोप और सौरभ कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बाइक सवार तीनों आरोपितों की पहचान सालिमपुर निवासी सचिन कुमार, नालंदा के तेलमर के अंकित कुमार और खुशरुपुर निवासी शशि कुमार उर्फ छोटे पासवान के रूप में हुई।

हथियार दिखाकर हाइवे पर लूटपाट दुर्गा पूजा और आगामी चुनाव को लेकर पुलिस सीमावर्ती इलाकों और मुख्य मार्ग पर वाहन जांच कर रही है। बुधवार की देर रात पुलिस फतुहा फोरलेन पर वाहन जांच कर रही थी। तभी बाइक सवार तीन संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया गया।

तलाशी लेने पर उनमें से एक के पास से एक कट्टा और तीन हजार नकद बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि तीनों हथियार दिखाकर हाइवे पर लूटपाट के लिए निकले थे। तीनों के खिलाफ फतुहा थाने में केस दर्ज कर पूछताछ की गई।

लोहार बनाता था हथियार पूछताछ में पता चला कि खुसरूपुर थाना क्षेत्र के बैकटपुर गांव में मनीष कुमार से कट्टा खरीदा था। पुलिस ने बैकटपुर गांव में छापेमारी कर मनीष और सौरभ से पूछताछ की। दोनों ने बताया कि खुशरुपुर के हरदास बिगहा गांव निवासी संजय शर्मा उर्फ संजय मिस्त्री से हथियार खरीदते हैं, जो पेशे से लोहार है।

फिर पुलिस संजय की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर दबिश दी, जहां से अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मौके से कट्टा के साथ अर्द्धनिर्मित बैरल, ट्रिगर, बट बॉडी और 50 से अधिक हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए। इसके अलावा शशि कुमार के घर से भी एक देशी कट्टा और आठ कारतूस मिले।

खुसरूपुर थाने में भी केस इस मामले में खुसरूपुर थाने में भी केस किया गया।वैशाली में मिनी गन फैक्ट्री में काम कर चुका है संजय छानबीन में पता चला कि वैशाली में जब पुलिस मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर तस्करों को गिरफ्तार की थी, तब वहां से संजय फरार हो गया था। इसके बाद करीब छह माह से वह खुसरूपुर में अवैध हथियार बनाकर मनीष और सौरभ को बेचता था।