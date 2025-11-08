Language
    एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर 10 लाख की ठगी, गोपालगंज के विनय शाही गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:17 AM (IST)

    पटना से खबर है कि विनय शाही नामक एक व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने एक महिला को स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने रिश्तेदार के सचिव होने का दावा करके धोखा दिया और जाली प्रवेश पत्र भी दिखाया। पुलिस जांच में पता चला कि वह पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था।

    डिजिटल डेस्क, पटना। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने वाले बिहार के विनय शाही को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आरोपित ने रिश्तेदार के स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव होने का झांसा देकर पीड़िता से रकम ली थी।

    पीड़िता ललिता देवी (साकेतनगर, महुईसुघरपुर, गोरखपुर) ने बताया कि विनय शाही ने 20 लाख रुपये में मैनेजमेंट कोटे से बेटी को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने का दावा किया और दिल्ली के यूसीएमएस मेडिकल कालेज का फर्जी प्रवेश पत्र भी दिखाया। दिल्ली पहुंचने पर उसे कालेज में कोई प्रवेश परीक्षा नहीं मिली और विनय शाही का कोई पता नहीं चला।

    पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से ठगी के मामलों में शामिल था और गोरखपुर के वसुंधरा एन्क्लेव कालोनी में किराए पर रहकर लोगों को फर्जी कागजात दिखाकर धोखा देता था।

    थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर विनय शाही को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपी के पिता, पत्नी और बेटी भी नामजद हैं।