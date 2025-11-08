एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर 10 लाख की ठगी, गोपालगंज के विनय शाही गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, पटना। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने वाले बिहार के विनय शाही को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आरोपित ने रिश्तेदार के स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव होने का झांसा देकर पीड़िता से रकम ली थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता ललिता देवी (साकेतनगर, महुईसुघरपुर, गोरखपुर) ने बताया कि विनय शाही ने 20 लाख रुपये में मैनेजमेंट कोटे से बेटी को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने का दावा किया और दिल्ली के यूसीएमएस मेडिकल कालेज का फर्जी प्रवेश पत्र भी दिखाया। दिल्ली पहुंचने पर उसे कालेज में कोई प्रवेश परीक्षा नहीं मिली और विनय शाही का कोई पता नहीं चला।