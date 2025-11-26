पर्यटन मंत्री अरुण शंकर का एलान; माता सीता मंदिर का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता, पटना-राजगीर में फाइव स्टार होटल

राज्य ब्यूरो, पटना। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौराधाम में स्वीकृत मंदिर परिसर को समय से पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

उन्होंने कहा कि पुनौराधाम मंदिर के साथ सोनपुर हरिहरक्षेत्र कारिडोर, गयाजी में विष्णुपद मंदिर कारिडोर, महाबोधि कारिडोर, बोधगया मेडिटेशन सेंटर का निर्माण होना है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान भी पर्यटन विभाग से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसपर कार्य चल रहा है। इन सभी योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने की जिम्मेवारी रहेगी।

इसके साथ ही राजधानी पटना, राजगीर, नालंदा तथा वैशाली में फाइव स्टार होटलों का निर्माण किया जाना है। कई पर्यटन स्थलों पर रोप-वे का निर्माण कार्य जारी है, जिसे यथाशीघ्र पूरा करने पर विभाग का जोर रहेगा।

मुख्य सचिवालय स्थित पर्यटन विभाग कार्यालय में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद का स्वागत पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह, बिहार पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन निदेशक नंदकिशोर और पर्यटन निदेशक उदयन मिश्रा ने किया।

मंत्री ने कहा कि पर्यटकों को किसी तरह की कठिनाई न हो, उनकी संख्या लगातार बढ़े, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। हम सब स्वयं भी जब एक पर्यटक के रूप में कहीं जाते हैं तो मुझे क्या सुविधाएं चाहिए? क्या समस्याएं होती है?