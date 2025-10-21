Language
    आरा में एसी पार्ट्स की दुकान में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:32 AM (IST)

    आरा शहर के महादेव रोड पर दीपावली की रात एक इलेक्ट्रॉनिक एसी पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लगभग 50 से 60 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। दुकान मालिक ने शॉर्ट सर्किट से इनकार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    आरा में एसी पार्ट्स की दुकान में भीषण आग

    जागरण संवाददाता,आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले के आरा शहर में दीपावली की रात एक बड़ी अग्निकांड की घटना सामने आई है। टाउन थाना क्षेत्र के महादेव रोड स्थित एक इलेक्ट्रानिक एसी पार्ट्स और स्पेयर की दुकान में सोमवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरी दुकान धू-धूकर जल उठी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

    हादसे में दुकान में रखे करीब पचास से साठ लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के समय लोग दीपावली का पर्व मना रहे थे। चारों ओर रोशनी और पटाखों की आवाज गूंज रही थी। इस बीच अचानक दुकान से उठता धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगीं। देखते ही देखते आसपास अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और टाउन थाना पुलिस को इसकी सूचना दी।


    सूचना मिलते ही टाउन थानाध्यक्ष देवराज राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं, फायर ब्रिगेड कमांडेंट सुभाष सिंह के नेतृत्व में चार बड़ी और दो छोटी दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर करीब तीन से चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।


    दुकान के मालिक अभय केसरी, जो सिकरहटा थाना क्षेत्र के सिकरहटा गांव के निवासी हैं, ने बताया कि वे कई वर्षों से आरा में रहकर महादेव रोड पर एसी, कूलर और आरओ मशीनों के पार्ट्स की दुकान चला रहे हैं। दीपावली की रात वे लक्ष्मी पूजा करने के बाद दुकान की लाइट बंद कर ताला लगाकर घर चले गए थे।


    उन्होंने बताया, “रात में लोगों ने फोन कर बताया कि मेरी दुकान में आग लगी है। मैं दौड़कर पहुंचा तो देखा कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लाखों की संपत्ति एसी, कूलर, आरओ पार्ट्स, कागजात, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब बर्बाद हो गए।”


    अभय केसरी ने यह भी कहा कि दुकान की बिजली पूरी तरह बंद कर दी गई थी, इसलिए शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना नहीं है। उनका अनुमान है कि आग पटाखे या मोमबत्ती से लगी हो सकती है।

    फायर ब्रिगेड की तत्परता से टला बड़ा हादसा

    फायर ब्रिगेड के कमांडेंट सुभाष सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा, “चार बड़ी और दो छोटी दमकल गाड़ियों ने लगातार पानी डालकर आग को फैलने से रोका। आसपास की इमारतों तक आग पहुंचने से पहले ही उसे नियंत्रित कर लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया।”

    आसपास के इलाके में मची रही अफरातफरी

    आग लगने के बाद महादेव रोड और आसपास के इलाकों में घंटों अफरातफरी मची रही। सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा घेरे बनाए। देर रात तक इलाके में धुआं छाया रहा और दुकान के अंदर जल चुके सामान से धधक उठी राख को बुझाने में टीम जुटी रही।

    प्रशासन ने शुरू की जांच

    घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और दमकल विभाग दोनों ने कहा है कि प्राथमिक जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।