Masaurhi Vidhan Sabha Chunav Result: मसौढ़ी में RJD की पकड़ मजबूत, रेखा देवी फिर मारेगी बाजी?

डिजिटल डेस्क, मसौढ़ी (पटना)। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर मतदान के बाद नतीजे अब से कुछ ही घंटों में सामने आने वाले है। बिहार के पटना से मात्र 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मसौढ़ी (Masaurhi vidhan sabha Election), जहानाबाद विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है।

ये जिला पटना में आता है। ये पाटलीपुत्र लोकसभा सीट के अंतगर्त आने वाली कॉनस्टुएंसी है। यह सीट अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जो इसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से और भी खास बना देता है।