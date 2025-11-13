Masaurhi Vidhan Sabha Chunav Result: मसौढ़ी में RJD की पकड़ मजबूत, रेखा देवी फिर मारेगी बाजी?
Masaurhi Vidhan Sabha Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पटना जिले की मसौढ़ी विधानसभा सीट, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, पर राजद की रेखा पासवान, जेएसपी के राजेश्वर मांझी और जदयू के अरुण मांझी के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। इस सीट पर 68.42% मतदान हुआ है। 2020 में राजद ने यह सीट जीती थी, जिसमें रेखा देवी ने 32227 वोटों से जीत हासिल की थी।
डिजिटल डेस्क, मसौढ़ी (पटना)। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर मतदान के बाद नतीजे अब से कुछ ही घंटों में सामने आने वाले है। बिहार के पटना से मात्र 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मसौढ़ी (Masaurhi vidhan sabha Election), जहानाबाद विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है।
ये जिला पटना में आता है। ये पाटलीपुत्र लोकसभा सीट के अंतगर्त आने वाली कॉनस्टुएंसी है। यह सीट अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जो इसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से और भी खास बना देता है।
इस सीट से राजद से रेखा पासवान, JSP से राजेश्वर मांझी और जदयू से अरुण मांझी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने की उम्मीदें है।
अब तक मसौढ़ी विधानसभा सीट पर 68.42% मतदान दर्ज किया गया है। बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनावों में यह सीट राष्ट्रीय जनता दल ने जीती थी। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रेखा देवी ने जनता दल यूनाइटेड के नूतन पासवान को 32227 वोटों के अंतर से हराया था।
मसौढ़ी विधानसभा चुनाव के लिए इनके बीच होगी कड़ी टक्कर
- रेखा देवी- राजद
- राजेश्वर मांझी-जएसपी
- अरुण मांझी-जदयू
