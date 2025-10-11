Language
    मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत, 45 मिनट तक खड़ी रही पलामू एक्सप्रेस

    By Nagendra Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर पलामू एक्सप्रेस से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के कारण ट्रेन 45 मिनट तक रुकी रही, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट पर चालीस वर्षीय एक अज्ञात अधेड़ की मौत

    संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। पटना- गया रेलखंड के नदवां और तारेगना स्टेशन के बीच स्थित मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर शुक्रवार की रात एक अप ट्रेन से कटकर चालीस वर्षीय एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। 

    इधर ट्रैक पर शव होने की वजह से उसके बाद मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर पहुंची 13348 अप पलामू एक्सप्रेस के चालक को हाल्ट पर ही ट्रेन रोक देनी पड़ी। काफी बाद जहानाबाद से आई पीडब्लूआई की टीम ने शव को ट्रैक पर से हटाया। उसके बाद ही ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस दौरान करीब पैंतालीस मिनट तक पलामू एक्सप्रेस मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर ही रुकी रही।

    चालीस वर्षीय अधेड़ की मौत

    जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात किसी अज्ञात अप ट्रेन से मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट पर चालीस वर्षीय एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई थी और उसका शव अप ट्रैक पर ही पड़ा था। इधर इसके बाद रात 9:23 बजे पलामू एक्सप्रेस मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट पर पहुंची। 

    ट्रैक पर शव होने की वजह से चालक ने पलामू एक्सप्रेस को मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट पर ही रोक दिया। ट्रेन रूकने से कुछ यात्री हंगामा भी करने लगे। इधर पास की सड़क से गुजर रही डायल 112 की पुलिस टीम ने तारेगना जीआरपी को इसकी सूचना दी।

    45 मिनट तक रुकी ट्रेन

    उधर सूचना पाकर मौके पर जहानाबाद से पीडब्लूआई की टीम पहुंची और शव को रेलवे ट्रैक से हटाया। इसके बाद ही पलामू एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकी।इस दौरान करीब पैंतालीस मिनट तक पलामू एक्सप्रेस मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर ही खड़ी रही।

    बाद में जीआरपी ने शव बरामद कर लिया। इस बाबत जीआरपी थानाध्यक्ष राजू कुमार दूबे ने बताया कि शुक्रवार की रात मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर किसी अज्ञात ट्रेन से कटकर एक अज्ञात अधेड् की मौत हो गई थी। शव ट्रैक पर ही होने की वजह से पलामू एक्सप्रेस के चालक को वहां ट्रेन रोकना पड़ा। 

    उन्होंने बताया कि मौके से शव बरामद कर लिया गया है और ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। इस मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर पलामू एक्सप्रेस के रूकने पर यात्रियों द्वारा किए गए हंगामे से इन्कार किया है।