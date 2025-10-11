मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत, 45 मिनट तक खड़ी रही पलामू एक्सप्रेस

संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। पटना- गया रेलखंड के नदवां और तारेगना स्टेशन के बीच स्थित मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर शुक्रवार की रात एक अप ट्रेन से कटकर चालीस वर्षीय एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। इधर ट्रैक पर शव होने की वजह से उसके बाद मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर पहुंची 13348 अप पलामू एक्सप्रेस के चालक को हाल्ट पर ही ट्रेन रोक देनी पड़ी। काफी बाद जहानाबाद से आई पीडब्लूआई की टीम ने शव को ट्रैक पर से हटाया। उसके बाद ही ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस दौरान करीब पैंतालीस मिनट तक पलामू एक्सप्रेस मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर ही रुकी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चालीस वर्षीय अधेड़ की मौत जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात किसी अज्ञात अप ट्रेन से मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट पर चालीस वर्षीय एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई थी और उसका शव अप ट्रैक पर ही पड़ा था। इधर इसके बाद रात 9:23 बजे पलामू एक्सप्रेस मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट पर पहुंची।

ट्रैक पर शव होने की वजह से चालक ने पलामू एक्सप्रेस को मसौढ़ी कोर्ट हॉल्ट पर ही रोक दिया। ट्रेन रूकने से कुछ यात्री हंगामा भी करने लगे। इधर पास की सड़क से गुजर रही डायल 112 की पुलिस टीम ने तारेगना जीआरपी को इसकी सूचना दी।

45 मिनट तक रुकी ट्रेन उधर सूचना पाकर मौके पर जहानाबाद से पीडब्लूआई की टीम पहुंची और शव को रेलवे ट्रैक से हटाया। इसके बाद ही पलामू एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकी।इस दौरान करीब पैंतालीस मिनट तक पलामू एक्सप्रेस मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर ही खड़ी रही।

बाद में जीआरपी ने शव बरामद कर लिया। इस बाबत जीआरपी थानाध्यक्ष राजू कुमार दूबे ने बताया कि शुक्रवार की रात मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट पर किसी अज्ञात ट्रेन से कटकर एक अज्ञात अधेड् की मौत हो गई थी। शव ट्रैक पर ही होने की वजह से पलामू एक्सप्रेस के चालक को वहां ट्रेन रोकना पड़ा।