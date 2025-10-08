प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत अनेक नेताओं ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने पासवान के सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के प्रति समर्पण को याद किया। उन्होंने उनके योगदानों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि परप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सामाजिक न्याय के प्रतीक और जनसेवा के प्रति समर्पित बिहार के लोकप्रिय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने हमेशा समाज के वंचित और शोषित समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को याद करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा कि समाज के वंचित वर्गों के उतथान तथा सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित रहे लोकप्रिय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि।

वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स हैंडल पर लिखा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचितों, शोषितों और पिछड़े वर्ग के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। छात्र जीवन से ही उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और वंचितों के अधिकार की आवाज उठाई। रामविलास का सहृदय व्यक्तित्व और जनसेवा का संकल्प हम सभी की स्मृतियों में सदैव जीवित रहेगा।