    मनोज वाजपेयी ने वायरल हो रहे वीडियो को बताया फेक, बोले- मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:24 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अभिनेता मनोज बाजपेयी का एक AI-जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक राजनीतिक दल का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। मनोज बाजपेयी ने स्पष्ट किया है कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। 

    मनोज बाजपेयी ने वायरल वीडियो को बताया फेक। (फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस से लेकर लोजपा और तमाम राजनीतिक दल क्षेत्र में जनता को लुभाने के लिए लगे हुए हैं।

    एक ओर जहां राज्य में अलग-अलग पार्टियों के उम्‍मीदवारों को लेकर माहौल गर्म है वहीं, सोशल मीडिया पर एक्‍टर मनोज बाजपेयी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस फर्जी वीडियो में AI और एडिट की मदद से मनोज बाजपेयी को एक खास राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। 

    हालांकि, एक्टर मनोज बाजपेयी ने इस वीडियो को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह बात एक्स चैनल पर अब डिलीट हो चुके एक फर्जी वीडियो में उन्हें (राजद) से जोड़े जाने के कुछ घंटों बाद कही।

    मनोज बाजपेयी बोले- मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं

    उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध या निष्ठा नहीं है। वायरल किया जा रहा वीडियो प्राइम वीडियो के लिए मेरे द्वारा किए गए एक विज्ञापन का नकली और संपादित संस्करण है।


    अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा कि मैं ईमानदारी से इसे साझा करने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे इस तरह की विकृत सामग्री को फैलाना बंद करें और लोगों से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह की भ्रामक सामग्री से न जुड़ें या उसे प्रोत्साहित न करें।

    उनका यह पोस्ट राजद के तेजस्वी यादव के नाम पर बने एक पैरोडी अकाउंट द्वारा एक वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद आया है, जिसमें वह अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव  से पहले पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।