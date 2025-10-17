मनोज वाजपेयी ने वायरल हो रहे वीडियो को बताया फेक, बोले- मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस से लेकर लोजपा और तमाम राजनीतिक दल क्षेत्र में जनता को लुभाने के लिए लगे हुए हैं। एक ओर जहां राज्य में अलग-अलग पार्टियों के उम्‍मीदवारों को लेकर माहौल गर्म है वहीं, सोशल मीडिया पर एक्‍टर मनोज बाजपेयी का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस फर्जी वीडियो में AI और एडिट की मदद से मनोज बाजपेयी को एक खास राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, एक्टर मनोज बाजपेयी ने इस वीडियो को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह बात एक्स चैनल पर अब डिलीट हो चुके एक फर्जी वीडियो में उन्हें (राजद) से जोड़े जाने के कुछ घंटों बाद कही।

मनोज बाजपेयी बोले- मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध या निष्ठा नहीं है। वायरल किया जा रहा वीडियो प्राइम वीडियो के लिए मेरे द्वारा किए गए एक विज्ञापन का नकली और संपादित संस्करण है।

I would like to publicly state that I have no association or allegiance with any political party. The video being circulated is a fake, patched-up edit of an ad I did for @PrimeVideoIN. I sincerely appeal to everyone sharing it to stop spreading such distorted content and urge… https://t.co/teeCJLhgvI — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) October 16, 2025

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा कि मैं ईमानदारी से इसे साझा करने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे इस तरह की विकृत सामग्री को फैलाना बंद करें और लोगों से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह की भ्रामक सामग्री से न जुड़ें या उसे प्रोत्साहित न करें।