मांझी की बातों में सच्चाई नहीं; उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों कह दिया ऐसा? बोले-मुझे तो आश्चर्य हो रहा
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा ने मांझी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी कमीशन वाला बयान देकर अलग-थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने इसे भुनाने का खूब प्रयास किया, तो सहयोगी दलों को उनका बयान असहज कर गया है।
भाजपा और जदयू के बाद अब एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनके बयान की आलोचना की है।
मीडिया से बातचीत में कुशवाहा ने उनके बयान पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि उनका बयान सुनकर काफी आश्चर्य हुआ। इतने सीनियर लीडर हैं जीतन राम मांझी। भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कैसे इस तरह की बात बोल रहे हैं।
यह अत्यंत आपत्तिजनक
यह अत्यंत आपत्तिजनक है। कुशवाहा ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन जो कुछ भी कहा है नहीं कहना चाहिए था। गलत कहा है।
राज्यसभा की सीट नहीं मिलने पर मंत्री पद व एनडीए छोड़ने की चेतावनी की बाबत कुशवाहा ने कहा कि यह एनडीए का आंतरिक मामला है। सार्वजनिक तौर पर इसपर कुछ नहीं कह सकते।
भाजपा और जदयू ने भी जताई आपत्ति
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री डाॅ. दिलीप जायसवाल ने मीडिया पर नमक-मीर्च लगाकर उनकी बातें परोसने की बात कह दी। हालांकि यह भी कहा कि उनसे बात करूंगा।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मांझी जी मिलेंगे तो उनसे पांच प्रतिशत का राज पूछेंगे। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी मांझी के बयान से किनारा कर लिया था।
गौरतलब है कि मांझी ने कमीशन लेने की सलाह रविवार को गयाजी में आयोजित पार्टी विधायकों के अभिनंदन समारोह में दी थी। कहा था कि हम भी पार्टी फंड के रूप में कमीशन लेते हैं। उसे पार्टी पर खर्च करते हैं। इस काम के लिए कुछ कमीशन लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सभी सांसद-विधायक ऐसा करते हैं।
