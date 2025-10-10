Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     'चांद और मंगल ग्रह पर देंगे फार्म हाउस', तेजस्वी की हर घर नौकरी घोषणा पर मांझी ने ली चुटकी

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:19 AM (IST)

    जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की नौकरी घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि राजद सरकार बनने पर हर परिवार को चांद और मंगल ग्रह पर फार्म हाउस मिलेगा। लोजपा (रा) ने चिराग पासवान को एनडीए से विधानसभा सीटों पर बातचीत के लिए अधिकृत किया। पार्टी पदाधिकारियों ने सीटों की संख्या का निर्धारण पार्टी की ताकत को ध्यान में रखकर करने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। तेजस्वी यादव के द्वारा महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुटकी ली है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिलहाल, असम दौरे पर गए मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया- लालू परिवार की सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगले प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा करते हुए दिखेंगे कि यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर चार कट्ठे का एक-एक फार्म हाउस दिया जाएगा। 

    मांझी ने आगे लिखा- गदहा चाहे कितनी कोशिश कर ले ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता। बूझे...।

    चिराग पासवान को किया अधिकृत 

    लोजपा (रा) की राज्य इकाई ने विधानसभा सीटों के बारे में एनडीए से बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। 

    गुरुवार को यहां बुलाई गई पार्टी की आपातकालीन बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। सांसद एवं बिहार के पार्टी प्रभारी अरुण भारती ने बैठक की अध्यक्षता की। 

    मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि बैठक में कहा गया है कि सीटों की संख्या का निर्धारण पार्टी की बढ़ी हुई ताकत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। भारती के अलावा पार्टी के सांसद राजेश वर्मा एवं शांभवी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय ने भी बैठक में हिस्सा लिया। चिराग पासवान नई दिल्ली में हैं। सांसद वीणा देवी निजी कारणवश बैठक में शामिल नहीं हुईं।