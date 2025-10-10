 'चांद और मंगल ग्रह पर देंगे फार्म हाउस', तेजस्वी की हर घर नौकरी घोषणा पर मांझी ने ली चुटकी

राज्य ब्यूरो, पटना। तेजस्वी यादव के द्वारा महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुटकी ली है।

फिलहाल, असम दौरे पर गए मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया- लालू परिवार की सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगले प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा करते हुए दिखेंगे कि यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर चार कट्ठे का एक-एक फार्म हाउस दिया जाएगा।

मांझी ने आगे लिखा- गदहा चाहे कितनी कोशिश कर ले ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता। बूझे...। चिराग पासवान को किया अधिकृत लोजपा (रा) की राज्य इकाई ने विधानसभा सीटों के बारे में एनडीए से बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। गुरुवार को यहां बुलाई गई पार्टी की आपातकालीन बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। सांसद एवं बिहार के पार्टी प्रभारी अरुण भारती ने बैठक की अध्यक्षता की।