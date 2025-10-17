Manish Kashyap: जन सुराज ने मनीष कश्यप को दिया टिकट, पीके संग फोटो शेयर कर कह दी ये बात
चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) को जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए 18 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, पटना। Chanpatia Assembly Constituency: चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को जन सुराज से टिकट मिल गया है। वह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर करते हुए बताया कि वह 18 अक्टूबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।
जन सुराज से टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज जन सुराज पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और चनपटिया विधानसभा से मुझे पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी तथा जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे सेवा का अवसर दिया। उन्होंने आगे लिखा कि अब समय आ गया है चनपटिया को बदलने का, जनता के हक की आवाज बनने का, जन सुराज के सपने को साकार करने का।
मनीष कश्यप ने की लोगों से समर्थन की अपील
उन्होंने लोगों से यह अपील करते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जनता की आवाज को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें और जन आंदोलन की इस यात्रा में अपना समर्थन दें। आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
जय चंपारण, जय बिहार, जय हिंद!
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने सबसे पहले प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की थी।
