Manish Kashyap: जन सुराज ने मनीष कश्यप को दिया टिकट, पीके संग फोटो शेयर कर कह दी ये बात

डिजिटल डेस्क, पटना। Chanpatia Assembly Constituency: चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को जन सुराज से टिकट मिल गया है। वह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर करते हुए बताया कि वह 18 अक्टूबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

जन सुराज से टिकट मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज जन सुराज पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और चनपटिया विधानसभा से मुझे पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी तथा जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।