नशे में धुत होकर घर लौट रहा था युवक, सड़क किनारे गिरा और रात भर में मौत

जागरण संवाददाता, नौबतपुर। थाना क्षेत्र के बड़ी टंगरैला बेदौली गांव के समीप बुधवार की सुबह एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

मृतक की पहचान बेदौली निवासी स्व सुभाष राम का 45 वर्षीय पुत्र रामजी राम के रूप में हुई है, जो देर रात शराब के नशे में लड़खड़ाकर गिर गया था। गिरने के दौरान उसे सिर पर चोट लग गई, जिसके बाद वह उठ नहीं पाया और ठंड में रातभर पड़े रहने से उसकी मौत हो गई।

ग्रामीणों के मुताबिक मृतक को देर रात इलाके में लड़खड़ाते हुए देखा गया था। आशंका है कि नशे की हालत में वह सड़क किनारे गिर पड़ा और चोट लगने के बाद उठ नहीं सका। कड़ाके की ठंड होने के कारण उसका शरीर सुन्न हो गया और समय पर मदद न मिलने से उसकी जान चली गई।

नशे की हालत में गिरने के बाद ठंड से मौत पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया कि मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी, हालांकि प्रथम दृष्टया मामला नशे की हालत में गिरने के बाद ठंड से मौत का लग रहा है।