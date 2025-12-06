'धुआं' निकलने के झांसे में फंसा मलेशियाई कंपनी का अधिकारी, कार से 40 लाख के गहने और लैपटॉप भरा बैग उड़ाया

जागरण संवाददाता, पटना। झपटमारों आतंक कम नहीं हुआ कि अब ठगों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय हो गया है, जो झांसा देकर कार से बैग उड़ा रहा है। शुक्रवार को कंकड़बाग के न्यू बाईपास में बदमाशों ने कार से धुआं निकलने की बात बताकर मलेशिया में विदेशी मार्केटिंग कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी की कार से बैग उड़ा दिया। बैग में करीब 40 लाख के गहने, दो लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट सहित अन्य कागजात थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आसपास लगे सीसीसीवी फुटेज देखा जा रहा पीड़ित कुंदन कुमार मूल रूप से बोधगया के केंदुई के निवासी है, जो समस्तीपुर में शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। पीड़ित की शिकायत पर कंकड़बाग थाने की पुलिस की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीसीवी फुटेज देखा जा रहा है।

कुंदन कुमार मलेशिया में एक विदेशी मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। समस्तीपुर स्थित ससुराल में आयोजित शादी में शामिल होने के आए थे। शादी समारोह सम्पन्न होने के बाद वह शुक्रवार को मां के साथ निजी कार से बोधगया के लिए निकल गए। पत्नी समस्तीपुर में ठहर गई थी।

कार जांच करते समय बैग लेकर फरार दोपहर करीब 12.30 बजे वह कंकड़बाग थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी न्यू बाईपास जगनपुरा पहुंचते ही एक युवक ने उनकी कार की ओर इशारा किया। वह नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर महावीर मंदिर के समीप कार की गति धीमी होने पर एक अन्य व्यक्ति आया और बताया कि कार से धुआं निकल रहा है।

इस बार उन्हें लगा कि कार रोककर देख लेते है। दरवाजा खोलकर वह नीचे उतरे। बोनट खोलकर कार की जांच कर रहे थे, तभी बदमाश सीट पर रखा बैग लेकर फरार हो गए। वह जब में वापस आए तो देखा कि गहना से भरा उनका बैग गायब है।