Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: मखाना श्रमिकों का बनेगा लेबर कार्ड, मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    बिहार सरकार मखाना की समग्र अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। मखाना क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड की व्यवस्थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार मखाना की समग्र अर्थव्यवस्था यथा उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं निर्यात को लेकर पांच वर्ष के लिए रोड मैप विकसित कराने की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में सोमवार को नीति-निर्माताओं, विशेषज्ञ संस्थानों, किसानों, उद्यमियों एवं विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद, नवाचार एवं समन्वय पर विशेष बल दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मखाना क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया, ताकि खेतों एवं प्रसंस्करण इकाइयों में कार्य करने वाले मजदूरों को समाजिक सुरक्षा एवं सरकारी सहायता से आच्छादित किया जा सके।

    कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में कृषि भवन, पटना में “राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन” का आयोजन किया गया। बिहार में मखाना से संबंधित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सशक्त, संगठित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आयोजन हुआ।

    प्रधान सचिव ने कहा कि मखाना उत्पादन का सिरमौर है, लेकिन अब आवश्यकता है कि उत्पादन के साथ-साथ मूल्य संवर्धन की सभी कड़ियों को सशक्त किया जाए।

    उन्होंने कहा कि मखाना का प्रसंस्करण, आकर्षक पैकेजिंग, सशक्त ब्रांडिंग एवं प्रभावी विपणन के माध्यम से किसानों और उद्यमियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। बीज उत्पादन में व्यापक वृद्धि एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। मखाना उत्पादन को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से विकसित करने पर भी सुझाव दिया गया।