नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: मखाना श्रमिकों का बनेगा लेबर कार्ड, मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार मखाना की समग्र अर्थव्यवस्था यथा उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं निर्यात को लेकर पांच वर्ष के लिए रोड मैप विकसित कराने की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में सोमवार को नीति-निर्माताओं, विशेषज्ञ संस्थानों, किसानों, उद्यमियों एवं विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद, नवाचार एवं समन्वय पर विशेष बल दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मखाना क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया, ताकि खेतों एवं प्रसंस्करण इकाइयों में कार्य करने वाले मजदूरों को समाजिक सुरक्षा एवं सरकारी सहायता से आच्छादित किया जा सके। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में कृषि भवन, पटना में “राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन” का आयोजन किया गया। बिहार में मखाना से संबंधित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सशक्त, संगठित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आयोजन हुआ।