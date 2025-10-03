Language
    चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल; बिहार में 6 IAS अधिकारियों के तबादले, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव बने डा. चंद्रशेखर सिंह

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:39 PM (IST)

    बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसमें पटना के जिलाधिकारी समेत छह आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। चंद्रशेखर सिंह को फिर से पटना का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है इससे पहले शीर्षत कपिल अशोक इस पद पर थे। आदित्य प्रकाश को स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाया गया है।

    मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव बने डा. चंद्रशेखर सिंह

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें पटना के जिलाधिकारी समेत 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

    चंद्रशेखर सिंह, जो 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, को फिर से पटना का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वे पहले भी पटना के डीएम रह चुके हैं। जनवरी 2021 में भी उन्होंने इस पद पर कार्य किया था। बुधवार को वो पदभार ग्रहण करेंगे। पटना से पहले वो मुजफ्फरपुर के डीएम भी रह चुके हैं।

    पटना के पूर्व जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक (2011 बैच के आईएएस) को अब बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

    आदित्य प्रकाश (2014 बैच के आईएएस) को स्वास्थ्य विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।

    हिमांशु शर्मा (2011 बैच) को बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (जीविका) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।

    निलेश रामचंद्र देवरे (2011 बैच), जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से अपने राज्य कैडर में वापस आए हैं, को उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

    वहीं, 2021 बैच के आईएएस अधिकारी लक्ष्मण तिवारी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

    यह तबादला बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के बाद हुआ है, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।